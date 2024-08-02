吳春城：民眾黨成長太快　未必是好事

民眾黨委員吳春城。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月2日電（記者 鄭羿菲）新竹市長高虹安因助理費案一審被判7年4個月遭到停職，清廉還是民眾黨的品牌嗎？民眾黨籍“立委”吳春城2日表示，清廉品牌上，民進黨與民眾黨有競爭關係，而民眾黨是吃掉民進黨的清廉品牌。高虹安的案件是貪污還是政治事件，選民心中自有一把尺。品牌不等於投票，短期內支持度會下降，但品牌的特性應不會浮動得太厲害。



吳春城也分析，相較於藍綠兩黨，民眾黨的正面形象顯然較多，在與藍綠就品牌之間，可以看得出台灣第三勢力的品牌在成形。不過，現實面上，民眾黨確實成長得太快了，成立了4年就挑戰“總統”大選，馬上要在全台各縣市成立黨部，很明顯民眾黨的腳步跟不上發展，這不見得是好事，因為處理的工作太浩大了。



大社會調查中心2日發表政黨品牌民調，台灣民眾黨的正面形象有改革（17.4%）、制衡（14.7%）、民主、正義、愛台灣；負面形象則有混亂（19.8%）、作秀（18.1%）、善變（16.8%）、政客（15.4%）、內閧（9.4%）。



大社會調查中心2日召開“2024政黨品牌調查”發布表記者會，由台灣中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳主持，並邀請台灣民眾黨籍“立委”吳春城、民進黨前“立委”林濁水、前中廣董事長趙少康、政治大學傳播學院退休教授鄭自隆等人與談。



吳春城表示，民眾黨主席柯文哲自己也有三大案，而且也吵了好幾個月，但顯然柯文哲的清廉品牌並沒有受到很嚴重的傷害，因此民眾對這些事情心中自有一把尺，包括高虹安的案件，到底是一個貪污案件，還是一個政治事件，選民心中有一把尺。

