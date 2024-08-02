高思博：聲稱金門案是兩岸融冰　自欺欺人

國政基金會法制組召集人高思博。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月2日電（記者 張嘉文）214金門撞船案日前落幕，“賴政府”大力宣傳“政府主導”。中國國民黨智庫、“國政基金會”法制組召集人高思博今天向中評社表示，金門事件落幕完全是人道考量，此案在法律上並沒有完全解決（指檢方調查結果尚未出爐），所以這種告一段落的處理，要解讀成說兩岸政治上的融冰，就是很自欺欺人的想法。



高思博強調，賴清德主張“兩國互不隸屬”的“新兩國論”如果不改變，接下來的兩岸關係很難有樂觀期待。



214金門撞船事件在拖了5個多月後，兩岸於7月30日協商達成共識落幕，前一晚陸委會副主委梁文傑說明協商定位是“當事人對當事人”，但陸委會主委邱垂正在協商落幕後的下午5點半召開記者會，強調“無論什麼模式，重點是‘政府主導’”。被外界認為是在形塑民進黨主政下，也能與大陸溝通的形象。



“憲法學會”、台灣行政法學會，以及“國家政策研究基金會”，今天聯合舉辦“憲法法庭裁判後、國會職權的困境與未來”座談會。



高思博會後接受中評社訪問時對此表示，金門漁船事件是一個很不幸的事情，尤其是死亡的大陸漁民遺體，已被留置在金門5個月，站在人道立場，這事情當然要處理，否則難道遺體要留置在我們這邊不還家屬嗎？



高思博說，因此此事件能重啟談判，必然站在尊重人道的立場，如果還要解讀成政治上的任何的得分、扣分，都是很沒有意義的舉動，說實在也挺沒人性的，處理的重點在於給家屬一個交代和結尾，讓事件暫時性的落幕，但解讀成是兩岸的融冰，就是一種很自欺欺人的想法。



高思博強調，台灣既然在兩岸關係裡面力求對等，行事都應文明的尺度，所以本來就不應該留置遺體，來達成政治目的，未來兩岸再發生類似狀況，可能反過來是“我方”出事，到時候站在人道立場，也才能要求陸方出面協商，而不是只想著政治操作而已。