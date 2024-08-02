台股崩千點史上最慘！台積電等科技股重摔

台股2日開低走低，終場大跌1,004.01點，創下史上單日最大跌點的紀錄，以21,638.09點作收。(照:雅虎股市網站) 中評社台北8月2日電／台股今日開低走低，盤中一度暴跌1,005.88點，低見26,136.22點，終場大跌1,004.01點，創下史上單日最大跌點的紀錄，以21,638.09點作收，跌幅4.43%，成交量為5,186.23億元。台積電和鴻海等電子權值股重挫失守季線，人工智慧（AI）概念股殺聲震天，八大類股齊跌，股價超過千元的高價股一片慘綠。



法人指出，近期美國科技巨頭財報不如預期，加上經濟景氣等不可預測性，近期台股明顯拉回修正，不過AI帶動台灣科技業成長，台股後市仍可期。



美國供應管理協會（Institute for Supply Management,ISM）7月製造業指數（PMI）下降，是連續4個月下滑且低於50榮枯線，也是8個月來低點，市場憂慮美國經濟景氣反轉，美股重挫，科技股釀災，日股大跌逾2000點，台股跟著受累。



台積電和鴻海等電子權值股重挫失守季線，人工智慧（AI）概念股殺聲震天，八大類股齊跌，股價超過千元的高價股一片慘綠，代表中小型股的櫃買OTC指數拉出黑K下探半年線；電子股失守季線，加權指數一路探底，午盤後跌逾千點，最低21636.22點，重挫1005.88點，創史上第3大盤中跌點。



終場盤勢無力，台股重摔1004.01點，收21638.09點，創歷史收盤最大跌點，跌幅4.43%，成交值相對放大至新台幣5171.83億元，電子今天成交值占台股整體成交值比重約64.5%；台股今天收週線，下跌481.12點，週線連3黑。



電子股終場跌5.48%，失守季線，金融跌1.62%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌4.82%，電機機電跌3.56%，航運股跌1.85%，OTC指數下跌3.42%。



台積電終場收903元，大跌57元，跌幅5.94%，市值蒸發新台幣兆1.47元至23.4兆元，鴻海終場跌破200元，收186.5元，跌16元，跌幅7.9%，市值蒸發2218億元至2.58兆元。



日月光投控收143.5元，挫跌6.5%，聯發科收1090元，大跌7.63%，台達電收390元，大跌8%。AI伺服器概念股廣達收266元，大跌7.96%，緯穎收1985元，跌7%。



高價股股王信驊收跌停3745元，世芯-KY收跌停2335元，M31收跌停1040元，穎崴跌破千元收949元，大跌7.8%，千元高價股剩“十四千金”。