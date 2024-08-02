鄭自隆：朱立倫負面印象被定型　就好好看家

2024政黨領導人品牌分析。（照片：吳春城辦公室提供） 中評社台北8月2日電（記者 鄭羿菲）藍綠白政黨領袖形象對比，中國國民黨主席朱立倫的負面形象多過民進黨主席賴清德、台灣民眾黨主席柯文哲。政治大學傳播學院退休教授鄭自隆2日表示，民眾對朱立倫的印象偏負面，已被定型化，很難改變，建議就好好看家，當個Kingmaker，保護好黨內新秀就好了。



前中廣董事長趙少康說，朱立倫、賴清德、柯文哲三個政黨領袖擺在一起比較，賴、柯都是要選2028可能性高的人，朱立倫會不會選外界都不知道，因此擺在一起就比較不突出了。



大社會調查中心2日發表政黨品牌民調，並比較中國國民黨主席朱立倫、民進黨主席賴清德、台灣民眾黨主席柯文哲的正負面品牌元素，其中朱立倫相較於賴清德、柯文哲，正面元素較少，僅有平易近人、穩健，但賴清德與柯文哲都超過7項以上



大社會調查中心2日召開“2024政黨品牌調查”發布表記者會，由台灣中國文化大學廣告系專任教授鈕則勳主持，並邀請台灣民眾黨籍“立委”吳春城、民進黨前“立委”林濁水、前中廣董事長趙少康、政治大學傳播學院退休教授鄭自隆等人與談。



鄭自隆說，民眾對朱立倫的認知，相當定型化。因為朱立倫從政滿久了，整體形象偏向負面，這已成為民眾的刻板印象，要改變沒有那麼簡單。而朱立倫就品牌定位來說，屬於一種成熟型的產品，但很靠近衰退期，也就是可能會被“下市”。朱就好好看家，當個Kingmaker就好了，保護好黨內新秀，如台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、“立法院副院長”江啟臣，讓國民黨的新希望能出來。



林濁水指出，台灣有半數民眾支持“台獨”（《台灣民意基金會》的民調有47.2%支持“台灣獨立”），但背負“台獨”品牌賴清德的2024大選選票卻衹有約40%，少掉的票就是跑到“聰明”的柯文哲那邊去，而柯文哲的聰明則展現在提出“改革”的品牌訴求上，且效果非常驚人，可惜後續犯了幾次失誤，被社會看破手腳。



吳春城表示，基本上大選後，無論是賴清德、柯文哲的正面形象都呈現下降趨勢，包括賴清德的平易近人、清廉、強調的愛台灣，與柯文哲的聰明，可以說選民在大選後對政黨領袖的表現都不盡滿意，不管哪個黨都一樣。



吳春城說，從三人來比較，朱立倫是比較弱勢的品牌，有老驥伏櫪、包袱沈重的感覺。而賴清德有領導風範，但從負面來看又令人憂慮。柯文哲看起來正面形象很強勢，但負面形象也是顛顛簸簸，也是很辛苦的樣子。