後悔拒藍白合？柯文哲鳳山拜廟　閃記者追問

民眾黨主席柯文哲前往高雄市鳳山區的鳳邑雷府大將廟參拜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月2日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲2日南下高雄，下午前往鳳山鳳邑雷府大將廟參拜，由於今天話題多，一路都被媒體跟拍喊話，但柯並未安排受訪，一路碎念、苦笑、搖手，離開前只回一句“你們怎麼都問令人無法回答的問題”，隨後搭車離開。



民眾黨近日話題多，白委陳昭姿今天上廣播節目第7度否認2年後會投入地方選舉，不甩兩年條款；陸委會昨公布兩岸民調支持度6.2%第三；中國國民黨桃園市議員黃敬平昨爆料柯後悔藍白合破局。因此被媒體緊追喊話。



民眾黨5周年黨慶3日在高雄展覽館舉行，柯文哲2日先南下高雄跑行程，下午分別前往鳳山區的鳳邑雷府大將廟參拜，傍晚則到左營岩涼手作飲料店進行職人體驗，這兩處公開行程均不受訪。下午由白委林國成、民眾黨高雄市黨部主委莊貽量及其他黨部人士陪同參拜。



柯文哲下午抵達廟宇鳳邑雷府大將廟後一路被媒體跟拍及喊話提問，柯文哲參拜後與廟方會談20分鐘，媒體也在會客室外隔著一片玻璃拍攝畫面，結束會談進行大合影，直到最後下樓梯搭車前，媒體仍不放棄持續喊話追問。



針對媒體不斷喊話提問，柯文哲過程中僅表現苦笑、搖手，也提醒攝影記者後退走樓梯不要跌倒，柯最後在離開前回了一句“你們怎麼都問令人無法回答的問題”，最後搭車趕其他不公開行程。



鳳邑雷府大將廟董事長許順泰接受中評社訪問表示，廟方歡迎所有人來參拜，過程中都是閒話家常，沒有特別聊政治，因為當地有不少人姓柯，包含部分廟方人員，所以聊天過程中感覺起來十分親切。