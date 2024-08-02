桃園辦兵馬俑展　陝西考古專家來台開講

兩岸文化學者合辦兵馬俑特展在桃園市展出。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月2日電（記者 盧誠輝）由中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院和中華翰維文化推廣協會共同舉辦的兵馬俑特展今日在桃園市中原文化園區隆重登場，邀請包括陝西省考古研究院和秦始皇帝陵博物院等5位考古專家來台開講，期盼能透過專業解說讓台灣民眾對秦始皇帝陵和兵馬俑有更深入的認識。



“大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展”今日舉行開幕典禮，包括秦始皇帝陵博物院陳列展覽部館員張濤、周怡、王峰濤、劉紅娟、陝西省考古研究院助理研究員王沛、前“文化部長”洪孟啟、中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖等數十位兩岸文化學者齊聚一堂共襄盛舉。



陳春霖表示，為了這次兩岸合辦兵馬俑展覽已籌備多年，這也是秦始皇帝陵博物院第4度在台展出。前3次都以文物為主，這次則是精選各類出土兵馬俑，以數位典藏模式，經立體掃描後再首度運用3D列印科技及細膩的作舊工藝，成功將兵馬俑生動呈現出來。7月在高雄科工館展出吸引爆滿人潮到場參觀，這次在桃園展出是今年最後一場。



陳春霖指出，此次展覽除了透過展板及專家解說影片外，也首度在兩岸公開展出包括高級軍吏俑、武士俑、立射俑、騎兵俑、車右士俑、車左士俑、御手俑等兵馬俑，還特別安排陝西省考古研究院助理研究員王沛進行專題講座，希望能藉此讓台灣民眾對秦始皇帝陵和兵馬俑有更深入的認識。



此次展覽從即日起到9月1日止，主辦單位還在展場內規劃了體驗區，設計出“實境解謎遊戲”、“文物發掘體驗遊戲”、“文物對對碰遊戲”、“兵馬俑套色蓋章體驗”、學習單與著色遊戲、與秦俑合影打卡等有趣內容。並在假日期間舉行秦文化主題講座及適合親子參與的秦俑修復工作坊、考古工作坊等，展覽為公益性質，歡迎民眾免費進場。