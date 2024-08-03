中評關注：朱立倫釋放訊號試探盧秀燕？

國民黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台北8月2日電（記者 楊騰凱）中國國民黨秘書長黃健庭日前論及，若台中市長盧秀燕要參選黨主席，現任黨主席朱立倫未必會與她相爭。雖然黃事後澄清是個人意見，但秘書長評論黨主席，必會引發很大的想像，黃走闖政壇多年，不大可能如此冒險。或許黃是替朱傳遞政治訊號，藉此試探盧秀燕的反應。



若是如此，朱立倫對盧秀燕傳遞的政治訊號可能有兩個層面。第一層，盧到底有無參選黨主席的決心？是否會知難而退？第二，說到底，盧終究是志在2028大選，那麼黨魁真的非選不可嗎？是否與朱立倫有合作空間？



黃健庭7月下旬接受網路節目專訪時表示，明年國民黨主席改選，如果盧秀燕很堅決要選，那麼他認為朱立倫未必會與她爭。儘管事後黃健庭澄清這只是他個人意見，而且也未造成輿論過大的討論，一句發言看似要被輕輕放下，但考量到黃從政多年，鮮少有口快失言的紀錄，怎麼會罕見地發生秘書長評論黨主席心態的事件？退一步來看，黃健庭是否可能在代替朱立倫對盧秀燕釋放政治訊號，藉以測試盧的態度？



首先，國民黨主席雖然手握提名大權，但坦白講仍是吃力不討好的工作，不僅要張羅全黨開銷，甚至當敗選了要面對責任追究與檢討，勝選卻無人把功勞歸給主席，就像朱立倫率軍在2022九合一選舉大勝，2024更成功重新掌握“立法院”，這張成績單遠大於他2014年第一次當黨主席的表現，也超越過去總與朱在黨內較勁的前主席吳敦義，但坦白講，輿論對朱的評價始終與實際表現有所落差。



如果黃健庭的發言是在替朱立倫釋放政治訊號，那麼第一層的用意就是，盼盧考量清楚擔當黨魁的得失以及如何面對全方位的壓力，而這些壓力對盧挑戰2028是否存在弊大於利的風險？如果盧能因此對黨魁選舉打退堂鼓，那麼朱立倫的連任之路就將少掉一個強而有力的競爭對手。



第二層，黃健庭所說的話，也可能替朱立倫表達政治彈性，展現朱有意願與盧秀燕合作，促使兩人開誠佈公共擬對策。因為說到底，盧秀燕就算真的參選黨魁，終究還是放眼2028大選而來。換言之，假設盧決定參選，勢必是認為對競逐大選有利，反之不選，則是認定的當主席會拖累2028選情。如果黨主席並不是盧挑戰2028的必要條件，那黃健庭的發言也可能是朱立倫以退為進的策略，先把善意釋放給盧，放低姿態展現合作空間，避免盧蓋牌太久，以至於雙方最後必須硬碰硬。