陳其邁誇許智傑學霸　讚邱議瑩成熟穩健

卓榮泰、高雄市長陳其邁、綠委邱議瑩等人接受媒體聯訪。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄8月2日電（記者 蔣繼平）2026年高雄市長選情升溫，民進黨高雄8席綠委就有4人角逐初選，新系許智傑昨晚表示，本月將宣布參選並與同黨高雄市長陳其邁掛出合照看板。對此，陳其邁今天受訪表示，許智傑是學霸，也稱讚陪同勘災的民進黨籍“立委”邱議瑩成熟穩健。陳其邁鼓勵願為故鄉奉獻心力的人能君子之爭，有好風度面對黨內初選。



下屆高雄市長藍營由中國國民黨不分區“立委”、高雄市黨部主委柯志恩參選大致底定。民進黨則有“立委”林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人爭取提名。



陳其邁2日陪同“行政院長”卓榮泰視察桃源國中、明霸克露橋等地災損及後續復原情形，感謝軍方、南工局及施工團隊日以繼夜搶修、搶險，提供居民一條安全回家道路，選區的綠委邱議瑩陪同。



陳其邁今天受訪時表示，許智傑是他高中雄中的同學，以前從小就是學霸，也是台大的畢業生，從小到大都非常的認真努力，在鳳山服務口碑也非常好，所有願意為自己的故鄉奉獻精力的人，他都很鼓勵，希望能夠君子之爭，有好的風度來面對黨內的初選。



被問及今天跟隨勘災行程的綠委邱議瑩時，陳其邁表示，每個都稱讚，這不是選舉站台，但邱在地方的服務，尤其災害發生都是第一個到現場，對高雄也非常的熟悉，也在整個從政的過程，也越來越成熟穩健，對故鄉同樣都有非常深厚的感情，他也很鼓勵邱，希望邱也能夠加油，大家都加油，謝謝。



邱議瑩受訪時表示，高雄每一位“立委”都非常優秀，也願意為高雄付出心力，她覺得非常好，但每個人的節奏不同，除了祝福外，她自己會按部就班照既定時程做選舉規劃。邱議瑩也說，今天早上在國道10號有看到許智傑的看板，她認為做得還蠻可愛的。