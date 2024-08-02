中評鏡頭：台北建城140年　副市長揪賞景

台北市政府推廣台北建城140週年限定捷運動物園車廂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月2日電（記者 張穎齊）台北市今年邁入建城140週年，市政府推廣一系列慶祝活動，中國國民黨籍台北市副市長林奕華領銜推廣台北捷運限定車廂、動物園、限量悠遊卡等活動，2日下午帶領市府、媒體團一起搭乘捷運動物園站，一覽動物園及台北捷運公司木柵機廠，還有可愛的動物車廂，並一起回顧台北市的改變、見證歷史。



台北市文化局今日下午在捷運動物園站舉辦“歡慶台北140週年 捷運車廂變身動物樂園、限量悠遊卡預售開跑，獨家聯名商品讓你樂翻天！”記者會，與會的有林奕華、文化局長蔡詩萍、觀光傳播局副局長薛秋火、動物園副園長朱孝芬、文山區長劉哲明、捷運公司站務處長胡正倫、悠遊卡公司總經理李志仁、台北郵局副局長胡美惠、統一企業集團發言人凃忠正、郭元益食品副總經理郭建偉、台虎精釀創意總監黃思詠，主持人為姮均。



市府推動特別企畫及聯名商品，包含台北建城140週年限定捷運車廂、悠遊卡紀念禮盒和紀念影片，同時宣告統一企業集團、郭元益食品及台虎精釀等贊助單位及合作夥伴的響應內容，由北市府與民間單位共同串聯一起祝台北生日快樂。



林奕華表示，市府今年以“台北一百式”為活動主軸，由觀傳局拍攝台北建城140週年紀錄片，以影像和照片呈現百年來台北的驚人蛻變，由清代的北門出發，走到市民期盼已久的台北大巨蛋，並利用日語和中文報導聲音、早期流行音樂和動物園搬家主題曲等，穿插台北市民的平凡日常的生活百態。



活動請到國小學生及玩偶才藝表演。隨後林奕華、蔡詩萍揪大家一同上限定的特色窗貼捷運車廂，上面貼著無尾熊、樹懶、馬來貘等動物，共同搭乘捷運欣賞台北市的動物園美景，還有到不對外開放的木柵機廠，林奕華更開心地邀蔡詩萍、中評社記者、主持人一起合影、體驗、閒聊。活動長達1小時半，眾人滿心歡喜。