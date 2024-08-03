中評關注：蔡壁如鋪陳盧秀燕、柯文哲合作？

蔡壁如在盧秀燕中市府擔任有給職顧問。（中評社 資料照） 中評社台中8月3日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍台中市府顧問蔡壁如日前受訪，對2028大選相關議題侃侃而談，甚至有鋪成台灣民眾黨主席柯文哲與中國國民黨籍台中市長盧秀燕“藍白合作”的意味。由於蔡壁如是柯文哲的老戰友，又與盧秀燕有交情，相關說法究竟是個人意見，或間接傳達盧、柯意念，引人聯想。



蔡壁如1日上班時間，上午請假到台北接受電台專訪，正值民眾黨5周年黨慶前夕的敏感時刻，談了北市府3大案、民眾黨設副主席傳聞、新竹市長高虹安爭議，以及她和柯文哲、“立委”黃國昌、黃珊珊等人的關係，還聊到2030重啟核電爭議，其中對於2028大選議題，更直接替藍白合作留下伏筆。



對盧秀燕是否前進2028、藍合有無可能再合作的看法，蔡壁如說，她個人鼓勵並支持盧秀燕代表國民黨參選，“柯文哲和盧秀燕她都支持，但若還是要各自努力，當然是支持民眾黨的人選”。一席話引發討論。



蔡壁如目前在盧秀燕麾下擔任台中市政府有給職顧問，平常在公務行程時，碰到媒體記者有意採訪政治議題，通常是以“身分不宜”等理由，婉拒受訪，如今卻在上班時間請假北上受訪，並暢談一連串政治相關話題，尤其又涉及兩位“老闆”，不禁讓人猜想，是否獲得授意？



蔡壁如在中市府擔任有給職，根據盧秀燕的個性，要請假上電台受訪，大機率需要事前報備，盧秀燕2日被媒體問到是否知道蔡壁如受訪？有提前報備嗎？盧沒有正面回應，反而說“不好意思，上班時間不談選舉，謝謝大家”，顯見已經充分掌握蔡壁如的發言。



盧秀燕、柯文哲都是角逐2028大選的可能人選，蔡壁如某方面堪稱兩人的橋樑，如今相關說法究竟是個人意見，或間接傳達盧、柯意念，格外引人聯想，再對應到柯文哲先前被問到2026九合一選舉出面角逐台中市長的可能性，公開否決稱“不會選台中”，維持與盧秀燕的友善互動，柯、盧未來合作的可能性，值得持續觀察。

