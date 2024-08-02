奧運台灣拳后被質疑男兒身　賴蔡聲援林郁婷

蔡英文PO出合照說，我們一起為林郁婷加油。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北8月2日電／巴黎奧運女子拳擊連續有女子選手被質疑性別，引爆爭議。《哈利波特》系列小說作者JK羅琳先發文質疑“台灣拳后”林郁婷性別，又指阿爾及利亞拳擊女選手哈利夫（Imane Khelif），表示跨性別拳手上台毆打女性，根本不是運動而是霸凌。全球許多知名人士也加入戰局。意大利女拳選手卡里妮（Angela Carini）1日在巴黎奧運上場46秒就被打爆放棄比賽，並質疑對手阿爾及利亞選手哈利夫性別，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出面力挺自家選手，聲稱這是一場不公平的比賽。



事件燒到中華台北隊，林郁婷去年在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽獲得銅牌殊榮，卻因未通過選手賽前性別檢測，血液生化檢驗有異常，失去銅牌。但台官方力挺，中華奧會日前發聲明強調，林郁婷的參賽皆符合奧運拳擊小組（PBU）規定。



JK羅琳2日又再次引用外媒評論，稱這些選手可能是“性發展障礙”，也就是舊稱的“雙性人”，並指責這些選手“無法改變出生方式，但可以選擇不要作弊”。



台灣網路則一面倒痛批JK羅琳，出現許多激烈言詞。現年29歲，175公分的林郁婷是本屆巴黎奧運拳擊女子57公斤級頭號種子，將於台北時間2日晚上9點半出戰16強賽事。林郁婷也在出賽前正面回應，認為對手可能是懼怕她的實力，才會拿性別議題做文章。



蔡英文2日中午在臉書曬出和林郁婷的合照，並寫下“我們一起為林郁婷加油，我相信，面對場外的紛擾、對手的挑戰，林郁婷也是沒在怕。”



賴清德2日也在臉書發文表示，林郁婷比賽專注、堅韌，期盼大家與林郁婷同在，堅定做她的後盾。



蔡英文指出，活潑、有自信的林郁婷，即使面對“總統”也是沒在怕，一點都不害羞，今晚她即將上場比賽，尋求晉級，為自己爭取勝利，也為台灣爭取榮譽。她喊話大家一起為林郁婷加油，“我相信，面對場外的紛擾、對手的挑戰，林郁婷也是沒在怕。”



同時蔡英文也祝福今天所有出賽的台灣選手，都能保持最佳狀態，順利晉級，台灣加油！



賴清德也表示，他長期關注體育賽事，每次觀賽都會熱血沸騰，而運動賽場上，有贏有輸，有掌聲也會有雜音，但只要一心一意向前走，沒有人可以擋住專業選手追求更上一層樓的決心。



賴清德說，只要看過一次林郁婷的比賽，就會對其在賽場上的專注和堅韌為之動容，且林郁婷走過東奧失利後，堅持不懈、重新出發，也為台灣奪下亞運首金。



賴清德提到，林郁婷今天晚間9時30分將再度站上運動競技的最高殿堂，出戰拳擊女子57公斤級的比賽，請大家與林郁婷同在，堅定做其後盾，用期待和掌聲，為她大聲歡呼。