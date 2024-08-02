林奕華：與上海交流熱　雙城論壇流程確認中

台北市副市長林奕華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月2日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇今年邁入第15屆，將在台北舉辦。台北方籌備負責人、中國國民黨籍台北市副市長林奕華接受中評社訪問表示，與上海團交流愈來愈熟、熱絡，這1年多來多次往來，雙城論壇正在好好準備中，目前是沒感受到大環境的政治氛圍影響，反而是正在確認彼此行政流程時間，有沒有卡到對方的帶薪年休假時間等。



台北、上海雙城論壇今年輪到在台北市舉行，主題為“新脈動、新未來”，規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並會簽署智慧醫療、與野生動物交流2項MOU合作備忘錄。



林奕華表示，上海市台辦主任鍾曉敏6月12日有踩線團來台北，第一天就是她負責接待，藉由雙城論壇的交情，從一開始還不熟悉，到現在已經愈來愈熟絡。上任這一年多來多次來往，她也有代表台北市請上海團共聚吃飯，並也陪同國民黨籍台北市長蔣萬安一起接待，氣氛是愈來愈熱絡。



兩岸關係變化多，從原先緊張到海基會副董事長兼秘書長羅文嘉在台北的兩岸旅展上說會促進兩岸交流，近期214金門撞船事件有共識，是否有影響？



林奕華說，目前倒是沒感覺有受到政治大環境的影響，城市與城市之間都有一直在談交流，彼此都有文件要送審中，當然本來是有一個時間點是7月底，不過後來還是改看其他時間，這個月是否能舉辦？也還要看，因對方也有帶薪年休假的狀況，所以要看是否會影響行政作業，目前都還沒預設，該準備都會準備好。



林奕華指出，目前就是朝主題“新脈動、新未來”、3個分論壇、簽署2項合作備忘錄的方向，但也要台灣這一方的“中央部會”同意簽核，此次上海方來台北應該就是3天。



至於層級、人數、時間都尚未定?她說，行政流程很長，還有很多尚待完成，最慢的才是訂時間，關於上海方帶團的團長等細節，都還在行政規劃、確認階段。另外有鑑於已簽署的備忘錄，上海團每年都有參加台北燈節，台北方也會去參加上海今年9月的旅遊展，行之多年、彼此交流。



林奕華，台灣大學政治學系學士、美國賓州匹茲堡大學公共行政碩士，曾任2屆台北市第六選舉區（大安）“立委”、連任4屆台北市第六選舉區（大安、文山）議員、國民黨革命實踐研究院首位女性院長、國民黨中常委、國民黨文傳會主委、台北市教育局長、新北市教育局長、陸委會港澳處副研究員、中華青年交流協會執行秘書。