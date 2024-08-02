台南市長初選競爭檯面化　陳亭妃勘災被嗆

郭國文今天發文批不是該選區“立委”重復來他的選區勘災，意指陳亭妃，林俊憲留言力挺郭。（照片：取自郭國文臉書） 中評社台北8月2日電（記者 黃筱筠）距離2026縣市長選舉，還有兩年多，但民進黨高雄市與台南市黨內競爭激烈。尤其，民進黨賴清德子弟兵、“立委”林俊憲與遭“正國會”除名“立委”陳亭妃競爭已經檯面化。親賴“立委”郭國文今天在臉書發文暗指陳亭妃，第二選區已經有人顧了，希望其他人可以不要為了收割而重復會勘，浪費行政能量，不用跟在他背後做一樣的事。林俊憲馬上在郭臉書發文力挺說，行政單位參加一次會勘需要很多事前準備跟人力，災後復原階段，不應該浪費他們的時間才對。



陳亭妃7月30日才發新聞稿提到，在颱風當下，就接到很久里長、里民的反應，等於在水災現場實況轉播給亭妃知道問題所在，所以今天先針對安南區、安定區、大內區、麻豆區、下營區、新營區11個地方來做會勘，之後也會陸續針對其他區域來做盤整，實際瞭解地方引發淹水災情的原因，希望市政府水利局儘速將會勘結論的規劃送出。



陳亭妃點出的選區就是台南市第二選區，有就是郭國文選區，範圍包括七股區、佳里區、麻豆區、官田區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區。



郭國文今天在臉書說，無法理解重復會勘的意義，他身為台南第二選區選出的“立委”，對於選民有一定的責任，因此在颱風過後的第一個工作天，就邀請相關單位南下會勘需要加強的水利設施。



他說，但相隔一天，“其他選區的‘立委′硬是要在一樣的點，舉辦一樣的會勘”，也得到行政單位一樣的回應。這樣的意義到底何在？為什麼要讓行政單位浪費一天看昨天才剛來過的地方。



郭國文表示，難道只是方便到時候收割，甚至在預算還沒核准前就先發新聞稿說自己成功爭取？第二選區已經有人顧了，希望其他人可以不要為了收割而重復會勘，浪費行政能量，不用跟在我背後做一樣的事。



林俊憲則在郭國文發文底下留言力挺郭。