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空污抵換形同遮羞布　陳椒華率環團批賴
http://www.CRNTT.com   2024-08-02 17:58:50


監督施政聯盟召集人陳椒華率環團抗議，痛批賴清德根本無心改善南部人罹癌風險。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄8月2日電（記者　蔣繼平）台“環境部”2日在高雄舉辦空品標準及空污抵換修正草案研商會議，前時代力量“立委”陳椒華率環團前往抗議，痛批空污抵換形同環評遮羞布，賴清德根本無心改善南部人罹癌風險。陳椒華也說，執政者要確實解決民眾遇到的問題才是關鍵，不要只看民調美化後的數字。

　　“環境部”今天上午在高雄市左營區高鐵站附近的“有機體商務中心”舉辦“空氣品質標準第三條、第四條修正草案”及“環境部”審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則修正草案”研商會議。

　　不過，搶在會議進行前，監督施政聯盟召集人陳椒華、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英、台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧、南部反空污大聯盟召集人洪秀菊等4人到場舉牌抗議，藉此表達不滿。

　　率隊的陳椒華痛批，抵換是騙局，僅是為通過開發的話術，實際上難以大幅減少高雄的污染，點名賴清德無心改善南部人罹癌風險。

　　陳椒華指出，南部空污非常嚴重，據前環保署的健康風險評估報告，臨海工業區的總致癌風險已超過千分之一，林園及臨海工業區鄰近居民罹癌率高且超過全台平均。她強調，“抵換原則是環境不正義、呼吸不正義的遮羞布”。

　　對於近日賴清德執政仍有許多難題待解，民調不降反升是否又是一種造神？陳椒華接受中評社訪問表示，畢竟執政有資源且有媒體優勢，加上環境議題較不被民眾關心，自然不一定會反映在民調上，畢竟民調來來去去，執政者要確實解決民眾遇到的問題才是關鍵。 


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