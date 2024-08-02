朱立倫基隆站台謝國樑　綠議長嗆侵門踏戶

基隆市議長童子瑋。（中評社 資料照） 中評社基隆8月2日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，賴清德姪子、民進黨籍基隆市議長童子瑋被認為是挑戰謝國樑的強棒人選。由於國民黨主席朱立倫將於2日與謝國樑在仁愛市場吃小吃，卻引發童子瑋不滿，痛批故意到他家侵門踏戶。國民黨2日大動作反擊，仁愛市場是公有財產，怎會是童子瑋家開的？



國民黨周周派大咖到基隆為謝國樑站台，黨主席朱立倫將於3日上午11點到仁愛市場與謝國樑啖基隆美食。卻引發童子瑋不滿，童1日傍晚在上POP Radio節目中指出，國民黨選擇的集合地點是在他家人的住處隔壁，不禁啟人疑竇，國民黨如此侵門踏戶是否要拉高仇恨值？



童子瑋今日重申，比起政治上的對立與衝突，回歸市政才是市民在乎的，基隆各種市政問題，都需要大家團結來面對、處理，相信用汗水取代口水，是這座城市發展的動力。以往不管哪一個政黨想到仁愛市場宣講、拜票，大多會選擇愛三路、仁四路口，因為1、2樓的出路口都在那裡，但是朱立倫明日要到基隆仁愛市場，力挺面臨拆樑危機的基隆市長謝國樑，位置卻選在愛三路15號，隔壁就是童子瑋家人的店面。



童子瑋說，家族跟謝國樑家族有三代交情，他是不是一直被針對，他想社會、媒體大家自有公斷。希望雙方的支持者可以互相尊重，保持理性表達意見的空間。不如請市府好好照顧仁愛市場的各種需要，像是市場內冷氣故障的問題，去年就可以編預算盡快處理，不是拖到今年。更不是請國民黨高層或是外地不瞭解基隆的人，任意地針對基隆發表他們自己不瞭解事實的論述。



國民黨發言人楊智伃反擊，罷免團體不斷造謠又對謝國樑吃早餐跟蹤騷擾，危害到謝國樑的人身安全，更難為了台鐵及所有的基隆市民跟店家。更誇張的是，綠營的在地老大童子瑋一聽到朱立倫要與謝國樑在仁愛市場吃麵，竟質疑活動挑選地點是否構成霸凌？難道童子瑋把仁愛市場當成私有財產？呼籲童子瑋不要這麼敏感脆弱，要罷免別人就要禁得起所有市民的檢驗。



國民黨基隆市黨部主委吳國勝也怒斥，仁愛市場是童子瑋家開的嗎？過往藍營人物受訪就在市場周邊空地，沒有任何人反對，去年可以，今年童子瑋突然有意見，簡直雞蛋裡挑骨頭欺人太甚。要知道前年國民黨籍新北市長侯友宜來基隆也是這樣安排。這是場單純的活動，不是謝國樑與童子瑋的市長選舉，請童不要公產當私產、過度的領地意識彷佛黑幫結夥，對基隆的發展沒有好處，因此國民黨也決定將聯訪地點移至較遠處，配合童。