中華電信投資台海戰爭片　藍轟金額竟稱機密

藍委王鴻薇。（中評社 資料照) 中評社台北8月2日電／台官方贊助拍攝的台海戰爭劇集“零日攻擊”前導片日前釋出，國民黨籍立委王鴻薇發現，不僅文化內容策進院補助，國發基金也偷偷投資了新台幣4170萬，拿1.1億元的人民納稅錢幫黨認知作戰。王鴻薇今再爆料中華電信也有參與補助，然而她發文請中華電信說明投資金額，中華電信竟稱投資該劇資料是“商業機密”，不願意提供資訊，直指難道是戲劇圈的超思進口雞蛋案？



以台海戰爭為背景的電視劇《零日攻擊》明年將上映，耗資新台幣2.59億元，由聯電創辦人曹興誠投資，“文化部”補助7100萬，總顧問是林錦昌，顧問群有民進黨籍“立委”沈伯洋、文總秘書長李厚慶、“國防研究院所長”蘇紫雲等人，清一色的“正綠”背景。該劇描繪台灣在面臨大陸解放軍進攻金門的架空背景下，台灣人民將如何在“戰爭逼近”的極端情況下應對各種挑戰。這部劇不僅挑動了兩岸的政治敏感神經，更引發了各界爭論。



王鴻薇在臉書發文批評，“零日攻擊 zero day”惹議，中華電信竟列商業機密，質疑是戲劇圈的超思案？全民埋單？



王鴻薇表示，綠色認知作戰片“零日攻擊 zero day”被她踢爆，不只文策院補助，竟然還有國發基金支出4170萬，讓該劇全民買單金額高達1.1億，這樣高比例補助，也讓人質疑這是“黨的宣傳片”。



王鴻薇指出，今天繼續追查，原來“黨的宣傳片”背後還有更多金主，在檢視該劇背後資金結構時，意外發現中華電信也有參與，第一時間她發文請中華電信說明投資金額，沒想到中華電信竟稱投資該劇資料是“商業機密”，不願意提供資訊，讓人不敢置信。



王鴻薇痛批，中華電信身為“公股民營企業”，交通部身為最大股東，這麼大的投資案，竟然不敢跟全民報告，別人都敢說你不敢說，質疑這是什麼商業機密？難道你投資的比文策院、國發基金還多嗎？連這種事也可以又是機密，這是難道是戲劇圈超思案嗎？



王鴻薇表示，尤其本劇發行商也叫做“零日”，根據商業登記資料，是去年5月成立公司，今年3月就開拍，這不是等於一投補助款就通過嗎？沒說好她也不敢信。她質疑，到底文策院、國發基金到底有沒有審核？1.13億可以這麼好申請？全民這樣就被迫埋單，這是要那些兢兢業業的文化人和創作公司，怎麼吞得下去？