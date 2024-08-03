林廷輝析美國大選：納台灣進軍工產業供應鏈

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月3日電（記者 黃筱筠）美國總統大選共和黨候選人特朗普日前公開向台灣要“保護費”，前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，民進黨的策略從陳水扁執政就是，希望台美形成軍工產業供應鏈，民進黨執政希望美國軍事技術轉移到台灣。而美國希望台灣買技術服務，例如美國賣給台灣的MQ－9“死神”無人機，如果沒有美國衛星提供服務，根本就是廢鐵，美國提供衛星服務就是“保護費”。



林廷輝指出，台灣買美國的死神無人機，重點在衛星服務，沒有衛星就是廢鐵。買那些東西就是美國給衛星服務，等於我們付錢，但也是美國在使用。就像樂山基地雷達站也是一樣，我們付錢但美國在使用，願意分享才分享給我們，這就是保護費的概念。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



美國大選目前賀錦麗民調有上揚趨勢，特朗普優勢不再？林廷輝指出，最近一些民調賀錦麗上升，但這些多是親近民主黨媒體做的。因民主黨目前內部整合都支持賀錦麗，連奧巴馬最後也表態，現在民主黨非常團結支持賀錦麗。民調高是普選票的概念，但是普選票贏，也不見得贏。重點在於搖擺州。

