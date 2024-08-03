民眾黨慶玩對抗賽、火烤柯文哲　氣氛超嗨

白委黃國昌在台上辣問民眾黨主席柯文哲，柯的臉色鐵青。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月3日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨今天首度在高雄舉行5週年黨慶，一改過往，本次分成“台灣隊”與“民眾黨”，採用對抗賽的模式來進行趣味競賽，過程歡笑聲不斷。此外，還安排“火烤柯文哲”橋段，由“立院”黨團總召黃國昌、黨團主任陳智菡對黨主席柯文哲進行各種挖苦、吐槽，麾下大將各種辣問讓柯文哲臉色鐵青，台下則是看得哈哈大笑。



台灣民眾黨5週年黨慶首度移師高雄，3日在高雄展覽館舉辦，上午先召開第2屆第2次黨員代表大會，黨慶則是下午展開。這次黨慶採取開放式場域，主舞台前只圍一條紅龍，其他則是對抗賽的場地與設施，中央地帶有各種攤位，攤位有各種小遊戲及體驗，可讓黨員闖關換獎勵，兩側休息區才有椅子。



本次黨慶活動海報主視覺為“更新台灣”，並寫上Formosa、Future、Faith、Freedom和Focus，代表秉持清廉、勤政、愛民、愛鄉土的理念，繼續為台灣服務；並以永續、自由和認真的信念，讓美麗之島福爾摩沙航向全『』世界。F5設計成按鍵，在電腦上也代表重整的意思，傳承過去“台灣重開機”的意涵。



這次黨慶採取兩隊對抗的模式進行，分為“台灣隊”及“民眾隊”，隊長由網路上公開票選，民眾隊隊長由白委黃國昌領軍，台灣隊則由黨團主任陳智菡擔綱隊長。每隊20人，幾乎黨內現任民意代表、有聲量、或有知名度的人士都上陣，連柯文哲妻子陳佩琪、2024大選擔任柯副手的吳欣盈都加入。



這次對抗賽安排橫掃千軍、眾星拱月、足撞球大賽、籃球賓果、8人9腳等趣味競賽，民眾黨用“內逗”取代“內鬥”，大玩諧音梗。第一關橫掃千軍，兩隊各派5人上陣，要在場內躲過不斷旋轉的橫桿，避免太淘汰，看政治人物又跳、又蹲、跌倒、摔倒等情況，讓圍觀的黨員笑得合不攏嘴。



賽前也進行“火烤柯文哲”的橋段，火烤源自脫口秀表演形式，透過毫不留情的挖苦、吐槽來拷問，被拷問的一方則不能回嘴。民眾黨也讓現場及收看網路直播進行投票，看誰的問題最勁辣。



黃國昌一上場就直撲重點說“一個號稱智商157的人，去年怎麼會被國民黨騙去簽6點協議？”，黃也自嘲“謝謝柯讓他入黨，兩人有很多共通點，唸台大、當過黨主席，農地也都長出停車場！”陳智菡上場也逼問“柯文哲真的很聰明，怎麼會3%、6%搞不清楚？”面對拷問，柯的表情鐵青到不行，但底下黨員則是超嗨。



對於黨慶安排與過往不同，柯文哲上台時也表示，黨慶應該要像親子活動，不要再像造勢一樣擺滿椅子，而是充滿正能量與歡欣鼓舞。他也感性的說，一群人走得遠，像小草不怕風不怕雨，堅守改革決心，希望台灣有大家變得更好，祝福台灣民眾黨生日快樂。