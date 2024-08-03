民眾黨慶沒上台同樂　蔡壁如台下低調顧攤

柯文哲與蔡壁如在創新創業委員會攤位前合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月3日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨5週年黨慶首度移師高雄舉辦，黨內眾多人士到場出席，也都上台同樂。不過黨主席柯文哲的老戰友，前“立委”、現任台中市府顧問蔡壁如現身會場卻在台下顧攤，並與黨員合照，她也自曝沒上台同樂原因是“報名額滿了”，另外2026角色就是在台中輔選。柯文哲逐一逛攤位時，蔡、柯也沒有太多互動，僅介紹攤位及合影，兩人關係仍讓外界霧裡看花。



台灣民眾黨5週年黨慶首度移師高雄，3日在高雄展覽館舉辦，上午先召開第2屆第2次黨員代表大會，黨慶則是下午展開。這次黨慶採取開放式場域，主舞台前只圍一條紅龍，其他則是對抗賽的場地與設施，中央地帶有各種攤位，攤位有各種小遊戲及體驗，可讓黨員闖關換獎勵，整體互動性相當高，氣氛熱絡。



由於攤位有“創新創業委員會”攤位，前民眾黨“立委”、現任台中市府顧問蔡壁如也會到場顧攤位，因此不少媒體注意蔡壁如與柯文哲的互動。



不過正當台上由黨內40多位包含分別由白委黃國昌、黨團主任陳智菡領軍的“台灣隊”、“民眾隊”，包括現任黨公職、各縣市民代、發言人、甚至柯文哲妻子陳佩琪、2024大選擔任柯副手的吳欣盈等人，與柯文哲正在台上跳韻律操熱身，與台下所有黨員一起帶動跳時，蔡壁如卻默默選擇顧攤，發東西、介紹攤位、與黨員合影。



針對為何上台與大家同樂，蔡壁如受訪時表示，當初要事先報名參加，有表明想報名參加玩遊戲，但因為額滿了，那她就選擇出席就好。



媒體詢問2026是否會上陣參選？蔡壁如表示，2026就是在台中幫忙輔選。是否回黨中央？蔡壁如表示，每個人在每個崗位上盡量發揮，這才是對黨最大的擴張，而不是想要回去黨中央，黨務有人做事就好了。蔡壁如也建議，黨中央職位不重要，回黨中央不是很重要的事情，應該是有影響力的人在北中南各地做出影響力，這比較重要。



而柯文哲下午也抽空逐一逛所有攤位，走到創新創業委員會時，蔡壁如僅向柯文哲介紹攤位各種物品，也在媒體提議下在攤位前進行合影，過程中兩人沒有太多互動。