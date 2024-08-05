中評鏡頭：金門北鎮廟源自武當山　連結兩岸

北鎮廟中庭。（中評社 方敬為攝） 中評社金門8月5日電（記者 方敬為）金門縣古蹟北鎮廟興建於清代1776年，廟內供奉玄天上帝，相傳為武當道人身負聖像輾轉到金門落地興建，與武當山有深厚淵源，廟內有一塊清代的“武當分鎮”匾額，為鎮殿之寶，2012年武當山道教協會並特別致贈“武當分鎮”石牌，連結兩岸。



北鎮廟位於金門縣金城鎮上，創建於1776年，廟身原為木構建築，風蝕蟲蛀難免，1980年曾按原形大肆重修，並於1984年奠安．多次整建都經不起歲月侵襲，於是鄉紳成組重建委員會，擬以現代水泥工法擴建廟宇，並於2000年春動工，歷時三載於2002年春竣工，為當地的信仰中心，寺廟宮供奉的主神為玄天上帝。



北鎮廟與湖北武當山有淵源，相傳北鎮廟的起源就是武當道人身負真武神像來到金門落地，廟門對聯就寫著“溯武當浯州稱首，鎮北境海邑真傳。”該廟的鎮殿之寶就是落款於咸豐年間的匾額“武當分鎮”。1999年北鎮廟還特地派員赴武當山雲霄宮祖廟，分香請靈，奉請了一尊真武大帝回金供奉。



2012年武當山道教協會並致贈北鎮廟“武當分鎮”石牌一方，時任武當道教協會會長李光富親自前來揭牌，與中國國民黨籍時任金門縣長李沃士一同參香祈福，祈禱在玄天上帝護佑之下，兩岸朝向和平發展來邁進。

