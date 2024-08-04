洪秀柱朱立倫站台挺謝國樑　柱柱姐緊抱打氣

左起國民黨前主席洪秀柱將手放在基隆市長謝國樑肩上。（照片：國民黨基隆市黨部提供） 中評社基隆8月4日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，國民黨傾全黨之力相挺，黨主席朱立倫、前主席洪秀柱分別於3、4日周末來站台。洪秀柱因2016大選曾面臨過換柱風波，受訪時更要謝國樑挺住，別管他人惡意汙衊，2人深深地溫暖擁抱，加油打氣，展現團結。



國民黨基隆市黨部4日上午邀請洪秀柱，參加“挺善樑”教育政績宣傳活動，與會的還有謝國樑、藍委林沛祥、市黨部主委吳國勝、議員郭美秀、基隆市家長總會理事長李進雄等多位家長代表。



會前媒體聯訪問及，網路攻擊洪秀柱曾被朱立倫換柱還來挺謝，且山海公民拆梁行動團體指洪秀柱等人都不是基隆人、不瞭解基隆。洪秀柱回應，選舉就是要挺住，別管他人惡意抹黑，格局太小，大家不該花太多時間談這些，不值得一提，反倒《美麗島電子報》民調顯示，反對罷免謝國樑的人占多數，反罷免一定會過關，但民調好沒用，要用力催出不同意的票，謝國樑被攻擊，難道一定要打不還手、罵不還口嗎？



謝國樑說，他尊重罷免團體訴求，他問早時間也沒影響上班時間，而他2日到七堵百福車站問早時，就有人來找他持續討論市政。



隨後開始教育政績宣傳會議，多名家長熱情歡迎，洪秀柱擁抱謝國樑，並提到自己與謝國樑在“立院”過去就是同事，謝國樑當時就曾為自閉症兒童提出資源，是一個充滿愛與關懷的市長。針對東岸廣場的議題，法院都有判定了產權歸市府所有，前朝的問題竟還怪罪到謝身上，真的不可思議。



林沛祥也說，謝國樑引入加州大學柏克萊分校教育資源到基隆，自己非常有感，呼籲大家一同站出來反罷免，讓國樑繼續為下一代努力。李進雄呼籲，基隆在謝國樑的領導之下，家長們非常有感的許多全台第一，對教育的貢獻，非常有感。



山海公民拆樑行動發言人林茵茵反批，謝國樑為了拉高個人聲勢，基隆市區開始出現各類型挺樑看板，包括號稱出身基隆的藍委羅智強、王鴻薇、前中廣董事長趙少康3位長期對於基隆不聞不問、漠不關心的政客，一旁寫著“我們基隆人反惡霸”，謝國樑與其如此，不如努力讓市府運作螺絲是不是才是重點？