鈕則勳語中評：現在國民黨感覺就像在放暑假

台灣中國文化大學廣告系主任鈕則勳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月5日電（記者 鄭羿菲）賴清德上任後採取強硬作風，壓制在野黨。台灣中國文化大學廣告系主任鈕則勳接受中評社訪問分析，原因有二：一、中國國民黨高層政治魅力不足。二、缺乏主導政黨競爭議題走向的能量。這導致賴清德反守為攻後，藍一直處於被動局面，“立法院”休會後全黨更像是在“放暑假”，“釋憲”案、罷免案、楊文科案、高虹安案，全面受制於綠軍設置的戰場。



鈕則勳說，黨主席朱立倫的領導風格，若是在國民黨執政時期很好，但現在藍營在野，還被綠營步步進逼，朱顯然不具備在媒體上主導議題的能力。這樣的路線未必會影響2026地方選舉，但2028要政黨輪替，機會渺茫。



鈕則勳建議，一、在政黨競爭上，國民黨需要的是強化與民進黨競爭的戰略主軸定位。二、台中市長盧秀燕若有意2028，就要有魄力競選黨主席，甚至台北市長蔣萬安在特定議題上應對“中央政府”強硬，否則藍營無法成為人民不滿綠執政的宣洩口，也缺乏“shining star”。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書，現為台灣中國文化大學廣告系專任教授兼系主任，也是政治觀察家。

