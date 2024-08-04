馬英九：兩岸問題自己解決　不可讓外國干預

馬英九演講現場。（馬英九辦公室提供） 中評社台北8月4日電（記者 張嘉文）馬英九4日受邀出席泰國中華會館第27屆中山講座，在會中表示，兩岸的問題兩岸自己解決，沒有美國或其他外國介入的空間。根據我們和大陸的憲法，兩岸同屬一個中國，所以兩岸問題理應由兩岸自己談，不可能也不應該假手他人，更不可讓外國來干預。



馬英九強調，民進黨政府要認清現實，美國不可能為了台灣，犧牲自己的子弟，兩岸若發生戰火，死傷的都是兩岸的中國人。台灣絕不能當別人的棋子，兩岸的未來發展應由兩岸人民自己以和平、民主的方式共同決定。



馬英九也提及，今年四月他和中共中央總書記習近平的會面，很遺憾賴清德並沒有接下這份善意，也沒有善意回應“中華民族”這個概念，更於520就職演說中，公開宣示“‘中華民國′和中華人民共和國互不隸屬”的“新兩國論”“台獨”路線。他要再次呼籲賴清德改變“新兩國論”的“台獨”路線，回歸“憲法一中原則”，重建兩岸互信，“新兩國論”對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。



馬英九於4日應邀出席在曼谷香格里拉大酒店舉辦的泰國中華會館第27屆中山講座，以“兩岸和平和中華民族的未來”為題進行演講，現場超過800人前來參與。