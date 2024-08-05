中評鏡頭：新竹城隍祭開福門　3千人搶解罪

新竹中元城隍祭熱鬧登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月5日電（記者 盧誠輝）一年一度的新竹中元城隍祭熱鬧展開，4日登場的重頭戲是“夯枷解厄”活動，有超過全台3千名信眾報名參加，眾人在身上戴著“紙枷鎖”遊街，象徵消災解厄的“解罪”儀式，場面相當壯觀。新竹中元城隍祭從3日起跑，18日中元普渡當天活動將進入最高潮，屆時將有超過8千信眾出席“遶境賑孤”活動。



每年黃曆7月初一子時一到，新竹都城隍廟會將“虎門”（諧音：福門）打開，象徵著“開鬼門”，為期一個月的城隍祭也正式起跑，今年除了“開福門”儀式外，還有“夯枷解厄”、“外庄繞境”、“查夜暗訪”、“遶境賑孤”等系列活動，讓整個新竹市宛如嘉年華會般，熱鬧一整個月。



在1748年乾隆年間創建的新竹都城隍廟至今已有276年歷史，是全台位階最高的城隍爺，每年黃曆7月都會登場的城隍祭，更是新竹人的年度盛事，今年光報名參加4日舉辦的“夯枷解厄”活動的人數就超過3千人，眾人身上都背著“紙枷鎖”，在大爺（七爺）、二爺（八爺）的開路下，由“陰陽司公”帶領眾人一起遊街“解罪”。



新竹都城隍廟指出，每年黃曆7月初一這天，廟方都會依循古禮舉行“脫枷”消業植福法會，藉由信眾身上戴著“紙枷鎖”遊街，象徵信眾為了消災解厄的“解罪”儀式，每年都吸引數千名信眾報名參加，今年開放3千名額更是被全台信眾隨即秒殺爆滿。



新竹市政府表示，除了“開福門”和“夯枷解厄”外，還有11日的“外庄繞境”、16日的“查夜暗訪”、18日的“遶境賑孤”，其中又以黃曆7月15日中元普渡當天舉辦的“遶境賑孤”活動最為盛大，今年已吸引超過8千人報名參加，屆時來自全台各地的城隍廟陣頭都將齊聚新竹市繞境。