侯友宜宴請新北朝野“立委”　動作很大

新北市長侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北8月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北長侯友宜5日晚間將宴請新北市12名區域“立法委員”，新北市長熱門人選包括中國國民黨籍“立委”洪孟楷、民進黨籍“立委”蘇巧慧，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌也可能出席，使這場晚宴話題十足。



新北市12名區域“立委”包括國民黨籍洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔；民進黨籍林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘。另外曾在新北市擔任過區域“立委”的民眾黨黃國昌也有受邀。



國民黨洪孟楷、民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌都是2026新北市長熱門人選，三人同場話題十足。但各黨提名，以及是否有藍白合可能，都還有待觀察。除此之外，被點名可能參選者還有，國民黨台北市副市長李四川，民進黨秘書長林右昌。



侯友宜5日白天無公開行程，唯一一場公開行程就是晚間的“立委”晚宴，頗有要凸顯侯是新北市大家長的用意。



侯友宜4年前也曾宴請過剛當選不久的新北市12名“立委”。



晚宴地點位於新北市府8樓“彭園會館花園廳”，晚間6時30分開席，侯友宜會在開場致詞，後續晚宴、會談過程不開放採訪。侯友宜預計晚間8時20分接受媒體聯訪。



侯友宜日前被問及此場宴會時表示，他希望讓“立委”們瞭解新北市現在進展到什麼程度、還需要什麼的建設、資源，也希望用群策群力讓新北市的發展更快速，感謝“立委”們願意撥冗時間來聽取一些分析跟想法，大家一起努力讓新北市更好。