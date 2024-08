華郵：台灣備戰困境　當兵不踴躍

台灣義務役軍人參與桃園市秋祭典禮畫面。(中評社 資料照) 中評社台北8月5日電/根據美國“華盛頓郵報(The Washington Post)”3日專文“Taiwan is readying citizens for a Chinese invasion. It’s not going well”,指出當前的台灣青年並不踴躍當兵,強調若台灣不積極學會抗敵操作技能,估計只能拖到2027年才能接受訓練,導致台灣當前的義務役兵力缺少有效的防衛能力。



報導引述以台海戰爭為主題的戲劇《零日攻擊》片段,以劇中對台灣備戰狀況的悲觀評估,反映陸方威脅對台灣造成的挑戰。文中更指台灣年輕人當兵不踴躍,點出“國防”訓練缺乏人力與設備的雙重困境,美國前副“國家安全”顧問博明(Matt Pottinger)表示,台灣需要有意願和遠見,讓最頂尖的軍官加入招募和培訓。



報導也指出,台灣政府試圖延長義務役期並改革後備軍人訓練來強化“國防”,但台灣年輕人並沒有積極回應號召。“國防部長”顧立雄坦言,缺乏設備和人力已經延緩後備軍人訓練專業化的進度。



台灣希望建立專業後備部隊來輔助15.5萬現役軍人。2005年後出生的男性都須服役1年,但多數人選擇大學畢業後入伍,這批役男須到2027年才完成訓練。“國防部”承認,訓練後備軍人和役男補給戰時前線部隊的進度已經落後。少數今年入伍的1年期役男也沒有接受原定訓練。台灣軍方透露,原計劃讓義務役學習操作無人機、刺針飛彈和紅隼反裝甲火箭,因人數不足取消。