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華郵：台灣備戰困境　當兵不踴躍
http://www.CRNTT.com   2024-08-05 09:58:16


台灣義務役軍人參與桃園市秋祭典禮畫面。（中評社 資料照）
　　中評社台北8月5日電／根據美國“華盛頓郵報（The　Washington　Post）”3日專文“Taiwan　is　readying　citizens　for　a　Chinese　invasion.　It’s　not　going　well”，指出當前的台灣青年並不踴躍當兵，強調若台灣不積極學會抗敵操作技能，估計只能拖到2027年才能接受訓練，導致台灣當前的義務役兵力缺少有效的防衛能力。

　　報導引述以台海戰爭為主題的戲劇《零日攻擊》片段，以劇中對台灣備戰狀況的悲觀評估，反映陸方威脅對台灣造成的挑戰。文中更指台灣年輕人當兵不踴躍，點出“國防”訓練缺乏人力與設備的雙重困境，美國前副“國家安全”顧問博明（Matt　Pottinger）表示，台灣需要有意願和遠見，讓最頂尖的軍官加入招募和培訓。

　　報導也指出，台灣政府試圖延長義務役期並改革後備軍人訓練來強化“國防”，但台灣年輕人並沒有積極回應號召。“國防部長”顧立雄坦言，缺乏設備和人力已經延緩後備軍人訓練專業化的進度。

　　台灣希望建立專業後備部隊來輔助15.5萬現役軍人。2005年後出生的男性都須服役1年，但多數人選擇大學畢業後入伍，這批役男須到2027年才完成訓練。“國防部”承認，訓練後備軍人和役男補給戰時前線部隊的進度已經落後。少數今年入伍的1年期役男也沒有接受原定訓練。台灣軍方透露，原計劃讓義務役學習操作無人機、刺針飛彈和紅隼反裝甲火箭，因人數不足取消。
 


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