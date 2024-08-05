台農產失大陸市場無處補足　許淑華籲正視

南投縣長許淑華主持縣政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月5日電（記者 方敬為）根據“審計部”最新報告指出，台灣農業出口貿易額從2021年到2023年衰退逾6億美元，主因為對大陸出口量銳減。中國國民黨籍南投縣長許淑華今日表示，近年兩岸關係惡化，連帶導致ECFA生變，波及農業及傳產貿易，審計報告清楚指出，台灣農業出口失去大陸市場，卻無法從其他海外市場補足，籲“賴政府”要正視相關問題，以經濟為重，適當調整兩岸政策。



“審計部”公布“2023年度“中央政府”總決算審核報告”，點出台灣農業出口值持續衰退，從2021年約56億美元，到2023年降至48億9183萬美元，主因即是對陸出口值3年衰退了超過6億美元。



報告並提到，2023年台灣農產品前10大出口市場，除了對香港及馬來西亞出口值略增4497萬餘美元外，其餘8個地區出口值均較2022年衰退，代表開拓其他海外市場，無法彌補大陸對台農產品實施進口禁令後減少之外銷缺口。



許淑華5日主持縣政會議後，針對審計報告示警台灣農業出口問題受訪表示，感謝“審計部”以非常客觀且嚴謹的態度指出問題，從數據來看，台灣農產品出口在面對兩岸關係不佳、大陸市場出口量銳減的情況下，整體貿易產值呈現下滑趨勢，衰退6億美元非同小可。

