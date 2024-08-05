景氣差加天災　許淑華：南投飯店住房僅三成

南投縣長許淑華主持縣政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月5日電（記者 方敬為）南投縣上月受到強颱侵襲，山區多處道路中斷，導致農業及觀光損失，中國國民黨籍縣長許淑華今天表示，經盤點農損約新台幣1億元，道路整建要9億多元經費，觀光方面，近期台灣觀光旅遊景氣不佳，又碰到天災問題，南投暑假期間整體住房率不到三成，將盡速災後復原，並在觀光方面加強行銷，風災已過，仍有安全景點，歡迎民眾放心到南投旅遊。



南投縣政府5日召開縣政會議，許淑華主持，針對7月24、25日強烈颱風凱米帶來的災情復原情況，要求縣府有關單位工作報告。並指示下午務必在行政院公共工程委員會到訪勘災時，將南投縣的需求說明清楚，爭取中央資源挹注。



許淑華表示，這次強颱侵襲，導致南投山區受創嚴重，目前大部分的道路都搶通完畢，但仍有不少路基掏空、道路中斷的情況，有待進一步復原。根據各鄉鎮市公所的提報，農業損失的部分，面積大概有1400多公頃受創、災損新台幣1億多元；道路災損方面，初步估算有新台幣9億多元的整建需求，縣府將盡速推動災後復建。



許淑華提到，山區道路中斷，影響農業與觀光產業，在觀光整建方面，縣府希望盡速復甦，像這次鹿谷鄉有一些是縣府訂定的觀光路線也受到了影響，將積極請求中央核定補助，展開修復。



許淑華表示，近期台灣境內觀光旅遊景氣不佳，大家都傾向出國旅遊，海外遊客來台不如預期，又碰上天災，對南投觀光影響劇烈，現在風災已過，大部分的觀光景點都是安全的，只是有部分山區觀光景點，例如鹿谷、竹山、杉林溪等地，還有幾個園區是休園狀態，縣府會將資訊充分公告，歡迎民眾依循指南，放心到南投旅遊。