朱立倫賀台羽球男雙拿奧運金牌　發雞排秒殺

朱立倫發雞排與前來的民眾合影。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月5日電（記者 張嘉文）台灣羽球男雙組合“麟洋配”李洋、王齊麟在4日的巴黎奧運金牌戰中，險勝中國大陸選手，完成奧運二連霸。對此，中國國民黨主席朱立倫宣告今天早上將在中央黨部發放200份雞排慶賀，引來不少民眾和黨工們排隊領取，開始發放後短短不到10分鐘便秒殺，氣氛相當熱鬧。



朱立倫表示，大家都非常開心，舉國歡騰，已經好久沒有這樣的感覺，現場國旗歌響起時相信那份感動，是全民共同的心聲，我們都在電視機前面跟著一起唱，也感受到大家真的是熱愛中華隊，熱愛我們的國家。



朱立倫昨晚在賽後便在臉書上發文預告，今早10點將在中央黨部發放200份雞排和大家一起慶祝中華隊拿下此次奧運的第一面金牌，智庫副執行長、桃園市議員凌濤則加碼發送100杯珍珠奶茶同歡。



消息一出，今早9點多國民黨中央黨部便出現排隊人潮，還有民眾搭著計程車前來排隊等領雞排，也有許多人經過時聞到雞排香味而停下腳步決定一起排隊，現場也湧僅大批媒體前來採訪，氣氛頗為歡樂。



朱立倫隨即在10點準時出現發送雞排，眾人也一起高喊中華隊加油等口號，不少民眾拿完雞排還要求和朱自拍留念，似乎一早就讓朱成功透過雞排戰術博得了聲量。