“憲法”法庭明言詞辯論　綠委：做好備戰

民進黨團回應明天“憲法”法庭言詞辯論準備工作。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月5日電（記者 黃筱筠）“國會”改革法案“釋憲”，“憲法”法庭6日將展開言詞辯論，民進黨“立法院”黨團今天召開輿情回應記者會，黨團幹事長吳思瑤指出，我們非常平常心，這段時間密集討論，黨團“立委”、訴訟代理人、律師群都有討論，昨天積極備戰討論到10點多，忙到非常晚。程序上真的分秒必爭，他們會分工。整個違“憲法”案實質面的幾個爭點做準備。側重立法修法過程缺失，我們備戰重要內容，我們平常心，也有強大團隊，“立委”有經驗，希望讓“國會”邁向改革，擴權部分社會自有公評。



吳思瑤指出，明天程序上會綿密分工，上午針對立法程序、“總統”“國情報告”質詢釐清、同意權行使等部分，下午進行調查權、聽證權、藐視“國會”等討論，因為有四個申請方，時間很有限，大家是共用時間，反而藍白的“立院”方有完整的時段，我們時間非常少，每個訴訟代理人分配時間分秒必爭，在發言前後順序進行分工，要在非常簡短內容裡把握時間有效運用。



民進黨“立委”沈伯洋補充表示，他們側重是不是能受理，有點超脫本來“違憲”實質討論，我們除了分秒必爭實質面闡述是否有“違憲”之虞，我們還要回應大法官是否受理，會花比較多時間。

