賴士葆：與其比軍備不如緩和兩岸關係

藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月5日電（記者 楊騰凱）針對台“國防部長”顧立雄接受《華盛頓郵報》訪問時提到台灣今年服役人數不足，無法接受刺針飛彈等訓練，中國國民黨籍“立委”賴士葆今日向中評社表示，很清楚看到美方現在想武裝台灣，但並不滿意我們的備戰情形，若要比軍備競賽我們很難比過中國大陸，對台灣來說，與其比軍備，倒不如設法緩和兩岸關係。



《華盛頓郵報》3日報導，台灣“國防部長”顧立雄近期表示，設備及教官不足，使後備軍人訓練專業化的相關作為進度緩慢。報導也說，今年服兵役的人數不足，未能接受操作無人機、刺針飛彈等新式訓練。



賴士葆表示，可見這是美方不滿意我們目前備戰情形，可是我們已經都照他們的意思了，義務役也從4個月延長至1年期。可是如果真的要打仗，還是要靠志願役士兵，不是靠義務役。



賴士葆指出，美國如果還是不滿意，大可以向民進黨政府表達，看是不是大幅提高志願役的薪資待遇，例如說提升30%以上，好讓更多人可以投入志願役服役。



賴士葆表示，所以很清楚可以看到，美國一直要裝備台灣，但其實裝備再多，面對中國大陸的“國防”預算是我們的好幾倍，兩岸如果要比軍備競賽，台灣的規模很難比。



賴士葆指出，雖然台灣的軍力排名前世界20幾名，但是中國大陸可是前3名，台灣與中國大陸還是有一段距離。



賴士葆表示，所以說與其與中國大陸進行軍備競賽，倒不如緩和兩岸關係，這才比較重要。