台股暴跌！李建興：美國出現經濟衰退影子

義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月5日電（記者 蔣繼平）台股崩盤，今天終場收盤時大跌1807.21點（8.35%），不僅跌破2萬點大關，更創下收盤最大跌點紀錄。義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興接受中評社訪問表示，蔡英文執政八年台股從8131點漲到21239點，是受中美貿易戰與半導體產業導致的“資金行情”，過去不斷創新高都是“泡沫經濟”，泡泡最怕碰到針。現在美國出現經濟衰退的影子，甚至被聯儲局（Fed）打“強心針”送加護病房，只要美國經濟持續看壞，這根針就會更強更痛。



李建興，台灣政治大學經濟學博士，現職為義守大學管理學院教授兼EMBA執行長、高雄市投資與創新管理協會理事長，全台16家金融控股公司年度績效評鑑召集人。



李建興表示，台股、日股、美股最近這半年創新高，但是創新高要非常小心，這被稱為“資產性的通貨膨脹”，白話就叫做“泡沫經濟”。台灣股價高、房價高，資產價格膨脹，沒有普遍性的實質經濟支撐它，某種程度就是吹泡泡，泡泡最怕碰到“針”，碰到針就被刺破，現在就是泡沫有被針刺到。



那這個針是甚麼？李建興表示，讓近日全世界股價暴跌？其實有看到美國經濟出現衰退的訊號，包括美國就業數據比預期差，七大科技類股陸續發表財報普遍有不好的現象。花旗、摩根大通（小摩）及高盛等機構對聯儲局（Fed）”宣布不排除九月份降息，還一次降兩碼，就讓市場上的投資人解讀認定經濟衰退的影子已經到了。



李建興表示，一次降兩碼，市場解讀會是“打強心針”，Fed是掌控美國經濟的醫生，為何要替病人打強心針？就是病人身體狀況不好，要送加護病房。



會是受中東情勢一觸即發的影響嗎？



李建興表示，這種解讀要非常小心謹慎，還要在觀察，因為股市若遇到區域戰爭影響，會反映在軍事需求的基礎原物料會比較強，鋼鐵石化會提前生產與搶購現象，經濟會變壞，但某些會往上漲；但是目前現在看到是普遍性的跌，跌的程度不一樣，合理的解釋會與最大經濟體美國狀況會不好，造成各類股普遍跌。