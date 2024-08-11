劉燈鐘語中評：沒有九二共識就沒有金門模式

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月11日電（記者 方敬為）金門撞船事件落幕，地方期待兩岸觀光重啟，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，漁船案只是單一事件，不代表觀光問題一併解套。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。



金門撞船事件兩岸於7月30日協商，達成共識，暫告一段落，外界認為，對緩和兩岸有正面影響。針對漁船事件落幕的正面效益，劉燈鐘認為，很難斷言兩岸關係因此就能轉圜，頂多是金門、廈門水域的緊張情勢能稍微緩和，甚至觀光方面都未必有相關連，主要關鍵在於，大陸方面已明確表態，兩岸制度化協商的前提是九二共識，除非民進黨政府願意重拾九二共識，否則漁船案的落幕也只是單一事件的解決，而不是通案適用。



劉燈鐘指出，這次漁船案重啟協商，大陸方面不以官方名義交涉，而是以泉州紅十字會的名義，顯然是基於人道救濟立場協助罹難漁民家屬對台談判，無關兩岸政策，因此，他不認為漁船案的共識就等於兩岸關係的共識，更很難稱之為所謂的“金門模式”。



劉燈鐘認為，金門漁船案其實還有變數，先前陸方提出4個訴求，包括“道歉、賠償、真相、究責”，目前只有道歉、賠償有初步共識，且台方道歉還是只針對“沒有錄影蒐證”方面，其他包括真相與究責方面並未真正解決，金門地檢署還在調查當中，換言之，後續台方若沒有相對友善的回應，很可能又成為兩岸紛爭的導火線，這也驗證了，漁船案的協商共識，只是就個案延宕多時，基於人道立場的折衷結果。

