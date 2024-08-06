中評鏡頭：日月潭龍鳳宮仿西湖月老亭香火旺

龍鳳宮月下老人祠仿造杭州西湖。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月6日電（記者 方敬為）南投日月潭景區知名廟宇龍鳳宮有座“月下老人祠”，建立於1978年，仿造杭州西湖月老祠，當年設立在日月潭拉魯島上，成為熱門觀光景點，香火鼎盛，甚至因此連年舉辦日月潭集體結婚活動迄今，後因九二一震災毀壞，改移至龍鳳宮廟埕，仍然吸引不少年輕男女參拜求姻緣，成為日月潭獨特的信仰，也創造日月潭、西湖“姊妹湖泊”共通點。



日月潭龍鳳宮創建於1934年，為當地信仰中心，主祀慚愧祖師、北極玄天上帝、天上聖母等神祇，入口兩側採用“龍”與“鳳”造型立體浮雕打造，廟埕地板也是龍鳳造型的圓形地標。此外，原位在日月潭拉魯島上的月下老人祠，目前被遷移至廟埕左側，成為龍鳳宮另個熱門景點



月下老人祠建於1978年，為時任南投縣政顧問黃大受對提議興建，為了推廣日月潭觀光，並加深日月潭與杭州西湖的連結，仿造西湖月下老人祠，在拉魯島上打造日月潭月老祠，成為潭區一大觀光特色，當年更是台灣第一座主祀月老的廟宇，並促成日月潭集團婚禮活動迄今，也使日月潭月下老人信仰名聲遠播。



雖然拉魯島月老祠後續因為九二一震災毀損，因而遷移至龍鳳宮廟埕，但由於日月潭本身為觀光勝地，月下老人祠亦有一定知名度，遂使龍鳳宮成為中台灣的月老信仰重地，吸引不少年輕男女到此求姻緣。有趣的是，杭州西湖月老祠後續在2017年分靈神尊入日月潭文武廟安座，日月潭區一次有兩尊月老神坐鎮，各自都香火鼎盛，也顯示出月老信仰在台灣相當受歡迎。