台股崩跌證交所信心喊話　但尚無救市措施

台股重挫1807.21點。（照片：Yahoo股市網站） 中評社台北8月5日電／全球股災引發恐慌性殺盤，台股5日暴跌1807.21點（8.35%)，終場失守2萬點，收在19830.88點，創史上最大跌點及跌幅紀錄。證交所召開記者會，總經理簡立忠信心喊話台股基本面良好，至於外界關心的“救市措施”，他表示：目前還沒有，因為還要觀察國際股市再做決定。並呼籲投資人要審慎理性面對，證交所也會提高警覺，必要時將採取各項穩定市場措施。



美股上周大崩跌，道瓊下殺近千點，台積電ADR下跌5%，台股也受累，今早盤以20982點開出，最低下探至19783點，終場收在19815點，跌1807點，市值失守69兆元大關，下滑到63.1兆元左右，直接蒸發近6兆，創史上最慘。



綜合台媒報導，面對外界關心會不會祭出禁空令、縮小漲跌幅等穩定市場措施，簡立志說，過去COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭期間，當股市下挫到一定程度，主管機關會推出股市穩定措施，證交所配合辦理，但這次到目前為止還沒有具體的方案。



簡立忠分析，這波股市波動主要是國際情勢所致，美國近日公布7月ISM製造業指數為46.8，創近8月新低，引發市場不安情緒。8月2日美國勞動部公布7月非農就業人數相較6月僅新增11.4萬人，且失業率飆至近3年新高，引發市場對於經濟衰退的擔憂。



此外，中東地區在哈馬斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇襲擊後緊張局勢升級，國際地緣政治風險升溫，對全球股市產生衝擊。當國際出現重大事件時，台灣指數多會與全球市場連動。



不過觀察台灣基本面，依據台經院7月公布經濟景氣預測，受惠於全球AI產業熱潮，企業擴廠意願增強，而全球終端需求回升及新興科技應用產品需求揚升，令出口表現優於預期，台經院預估2024年GDP成長率為3.85%，較前次預測上修0.56個百分點；另“國發會”公布6月景氣燈號從紅黃燈轉為代表景氣熱絡的紅燈，顯示台灣經濟表現穩健。



上市公司部分，台灣6月全體上市公司營收總計新台幣3兆3981億元，較112年同期成長11.83%；累計營收19兆2097億元，較去年同期成長10.43%，上市公司營運具韌性，呼籲投資人應回歸基本面理性評估。