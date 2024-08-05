地震重創東台灣觀光　台東業界推省錢券自救

台東觀光365省錢券記者會。（照片：潘貴蘭提供） 中評社台東8月5日電／0403花蓮地震後東部觀光欲振乏力，除了官方的補助措施，台東飯店、民宿及餐廳等58家自發性跨業整合推“TT365省錢券”，涵蓋食衣住行，連加油都享優惠；台東縣觀光協會表示，回饋消費者總額達新台幣3000萬元。



發起人台東觀光協會協會常務理事、無黨籍縣議員潘貴蘭表示，面對0403花蓮地震帶來的衝擊，台東觀光從業人員必須拓展市場，開創商機，整合包括旅宿、餐廳、伴手禮店、自行車出租、汽機車出租、烘焙業、加油站等，盼營造台東觀光、業者、遊客3贏局面。



TT365省錢券由參加的店家自訂優惠折扣或回饋，有飯店憑券住宿1晚可扣抵新台幣500元至1000元不等，若搭配8月1日實施的觀光署振興花東旅遊“國旅”住房每房補助1000元方案，遊客至台東自由行住1晚最多可省下2000元。



潘貴蘭說，“TT365省錢券”不僅獲得台東民間58家業者支持，連台灣大型企業易飛網、華信航空也共襄盛舉，甚至民眾開車來台東還可以到加盟加油站，只要出示TT365省錢券，凡加油92及95汽油每公升減收1元。



活動自即日起至12月30日至活動頁面下載TT365省錢券，即可享優惠折抵，折抵面額為1000元、500元、300元、100元、50元或業者自訂其他優惠或回饋。查詢網址http://www.tt365.com.tw。