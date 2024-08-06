王義雄語中評：蜀犬吠日救不了台灣

工黨創黨主席、海潮智庫創辦人、律師王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月6日電（記者 蔣繼平）“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）近日首度在台北舉辦年會。工黨創黨主席、海潮智庫創辦人、律師王義雄接受中評社訪問表示，會中扭曲聯合國第2758號決議內涵，還做出台灣政治地位未定的決議，但別忘了，當初美國都可以輕易與台灣“斷交”，現在為了鞏固第一島鏈利益，又怎不會扭曲一些事實？他更舉例，中國崛起就像太陽升起，跟著不適應且不願接受的歐美一起“蜀犬吠日”救不了台灣。



王義雄，1939年生，日本明治大學法學碩士、巴黎大學法學博士。曾任輔仁大學法律系副教授，也是執業律師。1986年黨外公政會推薦當選“立委”，民進黨成立成為黨員，一年後因理念不合退出，1987年創立工黨。後期主要經商，並創辦海潮智庫。



王義雄表示，IPAC是以議會為主體的國際組織，最早由英國保守黨前黨魁伊恩·鄧肯·史密斯發起的抗中團體，創始會員來自英國、美國、加拿大、澳洲、德國、日本、挪威、瑞典及歐洲議會等，目的為關注對中政策，說穿了是在制止中國崛起，對抗IPAC口中所謂的“經濟侵略”。



根據維基百科，IPAC由喬治·索羅斯的開放社會基金會、美國國家民主基金會和台灣民主基金會資助。



王義雄表示，中國崛起就像太陽一般，讓這些西方國家很不適應且難以接受，而藉自由民主受威脅名義對其狂吠反對。對此，他拿典故來舉例，蜀地多陰雨，偶爾太陽破雲而出，狗群由於很少看到陽光，受到驚嚇，紛紛對天吠叫，這就是成語“蜀犬吠日”的由來，他反諷不就極似此景？他強調，台灣千萬不要成了美國抗中的棋子、馬前卒。

