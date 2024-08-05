侯友宜宴請新北朝野委員　這些戰將都來了

新北市長侯友宜宴請新北市朝野立委。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市長侯友宜今晚在新北市府內部餐廳宴請新北市朝野“立委”，依照市府安排的座次表，受邀的13名“立委”當中，預計多達10位“立委”出席，出席率十分踴躍，相當給侯友宜面子。值得注意的是，2026市長選舉可能的人選，包括民進黨籍“立委”蘇巧慧、民眾黨籍“立委”黃國昌，還有視為藍營可能人選洪孟楷、新北市副市長劉和然，都會到場，讓這場餐敘飄著濃濃選戰味道。



侯友宜今晚6時30分在市府8樓“彭園會館花園廳”宴請新北市朝野共12位“立委”，以及曾任新北市汐止區“立委”的黃國昌，總共邀請13位“立委”。



最後預計出席的“立委”包括國民黨籍林德福、廖先翔、張智倫、葉元之、洪孟楷；民進黨籍吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸、林淑芬以及台灣民眾黨及黃國昌總共10位“立委”。



未到場的“立委”包括國民黨籍羅明才、民進黨籍吳秉叡、民進黨籍李坤城。市府方面解釋，部分“立委”因為“出國”考察，目前不在台灣，才不克出席。



菜色方面，市府安排的事彭園會館商務套餐含點心水果共計13道菜，是包括雞肉、豬肉、石斑魚的海陸席，依序為左宗棠雞、脆皮蝦餅、紅槽松板肉、彭家青紅椒、花膠燉網鮑、富貴烤雙方、起司海鮮南瓜、雙醬戰斧豬排、清蒸龍虎斑、龍湯芽白燉雞、翡翠鮮蝦餃、椰香雪花糕、水果盤。



另外新北市府三名副市長包括劉和然、朱惕之、陳純敬也都會出席，與侯友宜及10名“立委”一起坐主桌。



其中包括藍營的劉和然、洪孟楷，與綠營蘇巧慧及白營黃國昌等四人，都被看好挑戰2026新北市長，也使這場晚宴更有話題。