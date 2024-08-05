麟洋配奧運奪金　翁曉玲：兩岸中國人的驕傲

當中華羽球隊雙人組獲勝的第一時間，翁曉玲在微信發了一則圖片貼文，狂賀“麟洋配”奪金，並說是中國人的驕傲。（照：翁曉玲臉書） 中評社台北8月5日電／中華隊羽球男雙“麟洋配”奧運羽球雙打奪金，國民黨立委翁曉玲於微博發文稱，“狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！”。對於遭到質疑，翁曉玲今下午於臉書文表示，連續2屆奧運賽的男子羽球雙打，都是炎黃子孫，不管誰贏，都是兩岸中國人的驕傲。而她也強調，她也發出播放“國旗歌”的影片，對於外界批評、抹黑，深感遺憾。



翁曉玲於臉書寫下，恭喜麟洋配奧運羽球雙打奪金，台灣之光、中國人的驕傲。



翁曉玲表示，昨晚全台民眾無不關注4年一次的奧運羽球男雙比賽，她與大家一樣，為“麟洋配”吶喊加油，希望“麟洋配”能夠衛冕金牌，替中華隊，贏得本屆奧運的第1面金牌。看到在世界舞台上，已經連續2屆奧運賽的男子羽球雙打，都是我們炎黃子孫、兩岸同胞在精彩對賽，感到無比光榮，不管誰贏，都是兩岸中國人的驕傲。



翁曉玲說，當中華隊獲勝的第一時間，她在微信發了一則圖片貼文，狂賀“麟洋配”奪金，並說是中國人的驕傲。另外還發了第2則影片貼文，是唱“國旗歌”的那一段，看到頒獎的那一刻，現場響起了我們的“國旗歌”，轉播畫面裡，全場齊聲高唱我們的“國旗歌”，當下內心是非常感動的，所以也上傳了齊唱“國旗歌”的這個影片到微信上。她也另外也在臉書、LINE同步貼文跟發影片。



對於外界質疑，翁曉玲則說，深感遺憾。