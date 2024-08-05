馬英九泰國演說　學界示警台灣別變烏克蘭

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北8月5日電／馬英九5日前往泰國最高學府朱拉隆功大學發表演說，並與多位泰國學界、媒體高層互動，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，與會者均認為維持兩岸和平穩定，對東亞地區至關重要，更有專家表示，台灣應以小事大，如維持衝撞路線，將步上烏克蘭後塵，對台灣並不利。



另外，針對民進黨批馬英九的“繳保護費變錢坑法案”的說法，蕭旭岑反問，明年“國防”預算預估將達新台幣4600億元，再加上特別預算與特種基金將來到6300億元，寫下歷史新高。請問這些錢“繳保護費”，台灣有更安全嗎？民進黨用戰爭思維提高軍費，社福與其他預算形同被排擠，台灣要為此付出什麼代價？



蕭旭岑指出，台灣現在的危機，就是執政的民進黨與其側翼媒體人等，一再鼓動今年1月13日“總統”大選已經被否決的“反中”路線，炒作台灣民意對抗大陸，卻從未告訴台灣民眾這個衝撞路線要付出什麼代價，這是違背台灣利益，愧對台灣人民。



蕭旭岑表示，多位泰國學界、媒體高層和他分享，泰國作為一個處於中國大陸與美國兩大強權的國家，如何運用智慧，維持“國家利益”。有位地位相當高的專家私下表示，烏克蘭總統澤倫斯基走了錯誤路線，加上美國拱火，俄烏戰爭幾乎讓烏克蘭亡國，台灣應該引以為鑒，“有一隻大象在旁邊當鄰居，要更有智慧地處理彼此的關係！”



蕭旭岑指出，賴清德上任後，提出“新兩國論”，將“中華民國”“台獨”化，對兩岸交流採取負面勸阻，是為了政治利益與選舉佈局。但是讓人擔心的是，在國民黨與民眾黨並未挑戰賴清德兩岸路線，以及部分媒體側翼推波助瀾之下，有意識地將台灣民意要詮釋為“全面反中”，這是極其危險的訊號。



蕭旭岑舉例，最近在台灣舉辦的對中政策跨國議會聯盟（IPAC），背後運作是反中勢力，但是“反中”並不符合台灣利益與主流民意。尤其是今年1月13日大選，台灣民意有超過六成反對“抗中保台”，但賴清德和媒體側翼用簡單廉價的民主口號，誤導台灣人多數“反中”，只會害了台灣，是台灣的危機。



蕭旭岑強調，戰爭絕對不是台灣的抉擇，馬英九在泰國僑界演說，與泰國菁英互動，他們都認同“戰爭沒有贏家，和平沒有輸家”，更肯定馬與習近平二度會面的和平、尊嚴意涵。他們提問的角度，都以台灣如何確保利益出發，這對台灣確實帶來許多省思。



蕭旭岑指出，這次陪同馬英九出訪的“大九學堂”青年學子，也向泰國各界精英說明台灣年輕人的想法，希望用更開放的心胸，更寬闊的態度，來認識大陸與全世界，培養更恢宏的視野，而不是掉入自誤誤國的“抗中保台”陷阱。