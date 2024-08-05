綠委張宏陸赴市府晚宴摔倒　侯友宜兩度道歉

綠委張宏陸出席新北市府晚宴，不慎跌倒重摔在地，侯把人扶起後，張還一度站不穩。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市長侯友宜今晚在新北市府內部餐廳宴請新北市朝野“立委”，受邀的13名“立委”當中，最後有10人出席，出席率踴躍。過程中發生一段小插曲，民進黨籍新北市“立委”張宏陸到場時為了上前與侯握手致意，竟然被絆倒當場重摔在地，侯趕緊將他扶起並道歉。



侯友宜今晚6時30分在市府8樓“彭園會館花園廳”宴請新北市朝野“立委”進行市政交流，最後出席的“立委”包括國民黨籍林德福、廖先翔、張智倫、葉元之、洪孟楷；民進黨籍吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸、林淑芬以及台灣民眾黨及黃國昌總共10位“立委”。



另外新北市三位副市長包括劉和然、朱惕之、陳純敬也都與會，並被安排和侯友宜一起與“立委”坐在主桌，眾人逐一入席時彼此有說有笑，場面和樂。



其中一段插曲是，張宏陸進場時為了上前與侯友宜握手致意，竟然不慎踢到放在椅腳邊的禮盒，當場重摔在地，發出“蹦”的一聲，現場包括媒體、市府官員、“立委”們都倒抽一口氣。



侯友宜原本開心要與張宏陸致意，眼見人遭絆倒，侯面色凝重，趕緊將人扶起，並且不斷道歉賠不是，接著想安排張宏陸稍作休息看看有無受傷，不過張宏陸表達自己沒問題，會繼續參與晚宴。



該禮盒是市府送給“立委”的伴手禮，是新北市三峽區農會生產的白茶，售價約新台幣1600元。



晚宴僅開放前段眾人入場以及侯友宜致詞，接著就先請媒體離席，晚宴正式開始，一邊用餐一邊進行市政交流，由市府官員報告市政推動情況，包括公共化幼兒園以及社會住宅設置等等，並且請“立委”協助加速推動《財政收支劃分法》修法，讓人口多達400萬人是全台人口最多的新北市，可以得到更多預算推動市政。



侯友宜致詞時表示，今天這樣的機會最重要還是市政交流，市府會把市政建設進度以及我們需求報告給“立委”們，讓大家瞭解整體新北市的工作，希望大家團結一致，一起為新北市成為帶動台灣發展的重要城市。另外大家對新北市認為做得不足之處，也可以提出來，讓大家可以一起往前走。



侯友宜最後也提到，要對張宏陸說聲抱歉，是我們服務不好讓他絆倒，再次向他致歉。