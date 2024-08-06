新北戰將較勁　副市長劉和然接侯友宜的班？

侯友宜今晚在新北市府餐廳宴請新北市朝野“立委”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市長侯友宜昨晚在新北市府內部餐廳宴請新北市朝野“立委”，與會的新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷、綠委蘇巧慧、白委黃國昌都被視為可能挑戰2026年新北市長選舉。四人共同出席彼此有說有笑，場面和諧，不過劉和然顯然有主場優勢，表現積極活躍。



劉和然為台灣科技大學管理學博士，曾任台北縣政府教育局長、新北市政府環保局長、新北市政府副秘書長，目前為新北市副市長。外傳侯友宜屬意由劉和然接班參選2026新北市長。不過，新北市未來贏的關鍵還是要看藍白合作。



侯友宜昨晚6時30分在市府8樓“彭園會館花園廳”宴請新北市朝野“立委”，共10位“立委”出席，包括國民黨籍林德福、廖先翔、張智倫、葉元之、洪孟楷；民進黨籍吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸、林淑芬以及台灣民眾黨及黃國昌。



由於侯友宜任期至2026年為止，下屆新北市長由誰來接班，成為外界注目焦點。



其中劉和然、洪孟楷都被點名是藍軍潛在候選人，綠委蘇巧慧也身兼民進黨新北市黨部主委，同樣被看好有機會披掛綠袍參選，至於黃國昌則曾任新北市汐止區“立委”，也是民眾黨服務新北市的“立委”，最後是否代表民眾黨參選新北市長，很受關注。



剛率團赴日招商的劉和然顯然有地主優勢，在現場代表市府接待逐一到場的“立委”並引領入席，成為鎂光燈關注焦點。而當侯友宜與“立委”們坐定後，劉和然也在場邊穿梭，幫大家倒茶水，表現積極主動，也十分貼心。

