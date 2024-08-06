蔡宗佑語中評：疫情後旅遊差　少陸客影響大

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月6日電（記者 蔣繼平）疫情解封後瘋出境旅遊，台灣旅遊業卻更低靡。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑接受中評社訪問表示，疫情導致旅宿漲、CP值相對低，消費者都選擇出境旅遊，難帶動地方經濟；境內旅遊自由行多，旅行社也吃不太到；少了陸客這塊市場，靠東北亞、東南亞也補不起來；全台4千家旅行社大陸業務佔4成半，赴陸禁團令不解除，境外旅遊只能做一半生意。他嘆，暑假生意很差，今年景氣好不了。



蔡宗佑，1966年生，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，台北、金門均設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



台灣旅客在疫後湧現出境旅遊熱潮，導致台灣入出境觀光人數出現逆差，根據“交通部”觀光署統計，今年首季出境人數將近400萬人次，而入境人數僅205萬人次。



針對暑假期間生意，蔡宗佑說“境內旅遊包括離島都很不好！”他指出，過去3年疫情期間無法出境，為了刺激境內旅遊，政府都有補助相當多讓業者衝業績，3年來早就玩得差不多了，因此解封之後的“報復性旅遊”，大家都瘋著出境。另外，出境旅遊CP值也比較高，因為疫情讓台灣旅宿部分漲蠻兇的，住一晚新台幣7到8千元的一堆，就算正常價位3到5千元，住個兩晚加上自由行開車，花費也不低，消費者心態自然選擇出境旅遊。



此外，今年1至7月來台旅客約為430萬人次，距離觀光署所訂1千萬旅客目標遙遙落後。