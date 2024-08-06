中評關注：賴清德97歲舅舅獲聘任 被質疑

賴清德聘97歲的舅舅童永（右）等擔任資政，遭到外界質疑。（照片：府資料照） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠）府方日前公布資政與“國策顧問”名單，賴清德高齡97歲的舅舅童永入列引爆爭議，甚至包含去年被爆性騷事件請辭資政的小英之友會全台總會長顏志發回聘資政，曾涉多案、過去力挺賴的台南電台負責人康銀壽為“國策顧問”都爭議不斷。面對外界多日質疑，府方至今未剔除這些名單。除了凸顯賴清德執政不聽外界諫言、獨厚自己人，更可看到在野黨監督不力，讓執政黨恣意妄為。



“總統府”公布的這份資政與“國策顧問”名單，遭受到外界許多質疑，尤其最明顯是賴清德任命97歲的舅舅童永擔任資政，這是用親戚最明顯的例子。回聘顏志發也令人質疑，顏過去因為爆發性騷擾民進黨女黨工事件職辭資政，性平調查結果至今也沒對外公布。但賴刻意用蔡英文色彩濃厚的人馬，還是出過事的人，這用意到底正面還是負面？刻意要讓蔡英文難看嗎？還是要用顏志發凸顯用自己人的正當性。



外界之後又點出兩人，質疑曾因賄選被判刑入獄的民進黨前“立委”陳朝龍，以及曾放棄“中華民國國籍”的民進黨前“立委”莊和子，都被聘為“國策顧問”。這份資政與“國策顧問”名單問題曾出不窮，府方至今沒有公開說明。



首先，過去這麼明顯的親戚關係，不太可能會被聘請為資政。其次，當外界質疑這些資政、“國策顧問”名單有負面形象時，通常執政者會快速處理，若不是用司法案件偵結、不起訴作為證明，就是剔除這位被質疑的人。但至今府方都沒有公開回應過外界質疑，也沒有公布的名單自行請辭。而在野黨監督、批評的聲量幾乎消失，會只是在臉書上罵罵，不痛不養，難怪民進黨“賴政府”持續恣意妄為。

