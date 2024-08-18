柳金財語中評：必須要謹慎看待金門事件問題

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭8月18日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件兩岸代表7月30日在金門達成共識。佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪表示，金門事件看起來暫時告一段落，但其實相關調查尚在進行，後續仍有爭論，因台官方並不承認九二共識，因此三軌對話基礎都沒有。



他認為，必須要謹慎看待金門事件問題。金門撞船事件的處理，雙方看起來都釋放些善意，希望盡速落幕，但尚未涉及司法層次，因還在審理中，雖說已給大陸罹難漁民150萬元人民幣撫恤金，但這並非司法判決的賠償，後續仍有些爭論。且在沒有九二共識的基礎下，陸方會相信台灣的司法機構獨立審判？



柳金財，出身於雲林，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任佛光大學公共事務學系副教授、學生事務處學務長、總務長、澄正書院辦公室主任、育達商業科技大學學生事務長等。研究專長為全球化與兩岸政經關係、地方政府與政治、中國大陸政府與政治、中國大陸研究。



柳金財指出，過去兩岸發生漁船碰撞、人員傷亡，有三軌對話機制，第一是官方對官方、第二是海基會與海協會、第三軌是透過副委託民間組織如紅十字會的對話協商，過去陳水扁還有第三軌機制，馬英九則是都有，但到了蔡英文、賴清德不承認九二共識就都沒了，大陸便對台灣採取緊縮策略。

