柳金財語中評：賴清德推翻民進黨的派系共治

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭8月6日電（記者 張穎齊）民進黨全代會日前改選，10席中常委，親賴派拿下6席、非賴派4席。佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪分析，賴清德做法是權力集中，民進黨從未有“總統”與自己的派系這麼密合過，陳水扁、蔡英文頂多2、3席，賴拿了6席，出現南部化現象，資政、“國策顧問”名單更有內舉不避親的疑慮，將過去民進黨派系共治給翻掉。



柳金財說，當然賴清德兼任主席，黨內自然有西瓜效應，權力資源都向賴傾斜，但民進黨過去的傳統是派系共治，沒像此次這麼與“總統”密合，過去陳水扁的主流聯盟中常委是2、3席，蔡英文的英系也是2、3席。但這次親賴拿6席，民進黨從過去派系共治，已走向強人政治，如今10名中常委中，呈現圍繞賴清德與蔡英文的兩大權力中心，英、賴間的關係昭然若揭。



柳金財，出身於雲林，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任佛光大學公共事務學系副教授、學生事務處學務長、總務長、澄正書院辦公室主任、育達商業科技大學學生事務長等。研究專長為全球化與兩岸政經關係、地方政府與政治。



柳金財說，蔡英文卸任後，聲望仍不小，親近蔡英文的中常委有4席，代表黨內對賴的權力壟斷，還是有不滿聲音。但從“正國會”的狀況來看，“正國會”掌門人林佳龍從“總統府”秘書長降職為“外交部長”，遭邊緣化，“正國會”的林右昌又當民進黨秘書長，整個“正國會”看起來已被賴給吸納。而草根出身、與賴同為新潮流的潘孟安，竟直接擔任“總統府”秘書長，經驗是否堪當大任？他態度予以保留。

