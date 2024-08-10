中評鏡頭：宜蘭佛光大學　發揚中國教育精神

佛光大學坐落高山，環境清幽，景色優美。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭8月10日電（記者 張穎齊）位在台灣宜蘭縣的私立佛光大學，是由佛光山開山宗長釋星雲發起創辦，也是蘭陽地區的第一所大學，校址位於宜蘭縣礁溪鄉林美村山上，海拔約430公尺，創校即以“人文”為主要考量，發揚中國教育的傳統，融入到整個世界大學總體發展的趨勢中，希望延續中國教育的精神。



佛光大學自1993年奉准開始籌設，經歷在礁溪林美山上的披荊斬棘7年，在2000年以“佛光人文社會學院”創校招生，大學部自2002年正式招收學生，採小班制教學，每系大多招收30至40位學生。本校在2006年8月改名為“佛光大學”。目前佛光大學有人文學院、社會科學暨管理學院、創意科技學院、樂活產業學院和佛教學院，5個學院下轄有15個學系（除健康與素食產業學系外，均設有碩士班），其中，中國文學與應用系和佛教學系還設有博士班。



佛光大學校地遼闊，雲起樓是至高點，可鳥瞰廣闊的蘭陽平原及孤懸外海的龜山島。校園的山川靈氣，古樸的教室設備。毗鄰淡江大學蘭園校區。



佛光大學指出，創校即以人文為主要考量，發揚中國教育的傳統，融入到整個世界大學總體發展的趨勢中，希望延續中國教育的精神，在現代大學的架構上，仍能體現宋明書院的傳統；換句話說，佛光大學是具有現代意涵的傳統書院，也就是一所傳統書院現代實踐的大學。佛光大學注重歷史傳承，集合全球的優良師資，以其研究教學經驗，帶動求知與學習的風氣，培育學生為儒雅君子。



佛光山創辦的5所大學，包括宜蘭佛光大學、嘉義南華大學、美國西來大學、澳洲南天大學與菲律賓光明大學，已經形成“佛光山教團系統大學”，



佛光大學現任董事長為慈惠法師，校長何卓飛，教師人數200多人，學生人數2764人。校友涉足各界，政界有中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、“行政院”政務顧問江聰淵、前“農委會主委”林聰賢、羅東鎮長吳秋齡、民進黨籍“立委”陳俊宇等；演藝界有安心亞、陳漢典、施易男、黃尹宣等，藝文界有琵琶演奏家鍾玉鳳等。