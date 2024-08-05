侯友宜宴新北“立委”　藍綠歡樂拌嘴白低調

藍綠“立委”一起陪同侯友宜受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市長侯友宜今晚在新北市政府宴請新北市朝野“立委”，晚宴全程大約2小時，其中約1個半小時是閉門座談。會後藍委、綠委一起陪同侯友宜受訪，開心拌嘴展現“新北一家親”，唯獨台灣民眾黨籍“立委”黃國昌提早離席，未與藍綠同框聯訪，相當低調。



侯友宜今晚6時30分在新北市府8樓“彭園會館花園廳”宴請新北市朝野“立委”進行市政交流，共10位“立委”出席，包括國民黨籍林德福、廖先翔、張智倫、葉元之、洪孟楷；民進黨籍吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸、林淑芬以及台灣民眾黨籍黃國昌。



侯友宜在晚間約8時30分左右出面接受媒體聯訪，藍綠“立委”難得站在左右兩側陪同，形成“新北一家親”的和諧畫面。藍委們一度邀請身兼民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧站中間一點，但是蘇巧慧笑著婉拒，說自己不能擋住葉元之的畫面。而葉元之聽到之後，立刻挺直身子，藉此展現他的身高比蘇巧慧高，並說“你擋不住我”，大家聽完都笑了出來，可見晚宴氣氛相當融洽，藍綠難得歡樂拌嘴，而不是針鋒相對。



不過黃國昌則說自己還有事情，提早了約三分鐘離場，未與侯友宜及藍綠委一同接受媒體聯訪。不少媒體也觀察到，黃國昌入席後除了和大家簡單致意外，也較少熱烈互動，整體動作相比之下都顯得格外低調。



侯友宜表示，大家都很關心新北市的發展，大家一起向前行，今天純粹是談新北市要做的建設工作，有沒有哪些需要調整，另外又有哪些是需要“立委”們幫忙的，感謝不分黨派的“立委”們關心新北市發展，“立委”雖然有選區之分，但拚建設沒有黨派之分。



蘇巧慧表示，今天吃飯氣氛非常融洽，如果有更多這樣的機會，大家一起討論新北市的建設，大家都是樂見的，今天這裡沒有黨派之分，大家選區彼此都相連，大家都是“新北隊”，就像一條捷運輕軌會貫穿彼此選區，市政建設彼此環環相扣，一起為新北努力。