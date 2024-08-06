中評鏡頭：宜蘭礁溪溫泉故鄉　台北後花園

宜蘭縣礁溪鄉的湯圍溝溫泉公園。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭8月6日電（記者 張穎齊）台灣宜蘭縣礁溪鄉是知名的觀光景點，每逢假期或周末，總是擠得水洩不通。礁溪擁有豐沛的溫泉資源，被稱為溫泉的故鄉，更有許多美食、伴手禮，網路稱宜蘭、礁溪為“台北的後花園”。



礁溪，位在宜蘭縣的東北隅，總面積101平方公里，人口約3萬多人，有18個村，301鄰。礁溪地形呈海棠葉狀，西部高山相連，東北是平原。鄉內主要7條河川，因為地處火山帶，形成特殊的溫泉、瀑布、湖泊及山景等多樣景觀地貌，而土地肥沃、水資源豐沛的礁溪，不僅適宜農業發展，更深藏觀光發展潛力。



溫泉是礁溪的天然資源，早在吳沙開墾蘭陽時就被先民挖掘發現，築圍沐浴，稱為湯圍。日據時期，日本人開始將溫泉作為商業用途，以溫泉為號召，先後開設樂園、圓山、西山等三家溫泉旅館，溫泉逐漸與礁溪齊名。



礁溪鄉好山好水，以“觀光立鄉”，伴手禮店家臚列著齊全的蘭陽在地特色名產，是許多旅人在遊玩宜蘭或悠活於礁溪泡溫泉返途時，一次買足伴手禮的好去處。其中奕順軒、諾貝爾奶凍捲更是著名，口感特別且甜味適中，金棗蜜餞、宜蘭牛舌餅、蔥油餅都香脆可口，宜蘭鴨賞也是遊客送禮的好選擇。在地小吃美食更是不勝枚舉，是海內外旅客，度假旅宿的好所在。