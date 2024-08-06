賴這名單惹議　蘇煥智：一人得道雞犬升天

蘇煥智。（中評社 資料照） 中評社台北8月6日電（記者 黃筱筠)府方日前公布資政與“國策顧問”名單，引發各界質疑。前民進黨籍台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，這兩項職務雖是無給職，但展現的是對“國家”價值體現，現在看起來是家天下，一人得道雞犬升天。不管是被質疑涉及賣假藥或是地方宮廟主委等，都能變成資政、“國策顧問”，這種作法是內舉不避親。這份名單凸顯“你挺我，我就挺你”的幫派式作法，並非站在公眾立場考慮名單。



蘇煥智2018年以前是民進黨籍，曾任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



資政名單中有一位曾爆非法賣藥案的廣播電台《府城之聲》台長康銀壽。曾任台南縣長蘇煥智表示，康銀壽就是在電台賣藥，甚至連健康食品都不算，但卻宣傳療效，食品充當藥品賣，成本很便宜，可能只要新台幣幾十元，卻可以賣到幾千元。賴清德過去就長期上康的電台，兩人在賴當“立委”就綁在一起。康銀壽曾因賣4款沒有許可證的保健食品，台南地檢署2016年處分緩起訴結案。



蘇煥智也說，賴清德當台南市長後，康銀壽就是後援會總會長。主持電台確實有一些長輩、家庭主婦等支持者，有些勞工一方面工作，一方面聽電台，聽眾不少。平常賴清德每週都會上他的節目，平常服務案件也透過電台管道服務。康還被號稱地下電台的地下市長。如果賴清德出席活動拍照等，康銀壽一定會站在賴旁邊。就像蔡英文拍照旁邊會有英系前“立委”陳明文、前民進黨秘書長洪耀福、前中常委黃承國一樣。

